Extremo sul da capital tem cachoeiras e trilhas na natureza

Cachoeiras, passeios a cavalo e trilhas são alguns dos programas que podem ser encontrados em Parelheiros, no extremo Sul da capital. O distrito, que tem 196 anos, conta com um polo de ecoturismo, também subdividido com os distritos de Marsilac e Grajaú, que ocupa cerca de 28% da área do município.

Lá há mais de 30 pontos turísticos, que atendem os mais variados públicos. Quem quiser se divertir com aventuras aquáticas, por exemplo, deve procurar o Rincão Park. Os apaixonados por cavalos podem conhecer o Recanto Paraíso e, ao final do passeio, visitar o sítio Eco Jusa para experimentar café feito em fogão a lenha. No local há, ainda, o primeiro borboletário da cidade e um dos maiores do Brasil. Conta com mais de mil borboletas de quase 20 espécies, com estrutura para os visitantes conhecerem todas as fases da vida do inseto.

Caminhadas monitoradas e rafting podem ser praticados na Fazenda Maravilha, onde o turista terá acesso às cachoeiras do Sagui, Oásis e a desafiadora Raios de Sol, que tem três quedas. Na Terra Indígena Tenondé Porã, com quase 16 mil hectares, há 14 aldeias. As mais populosas são a que leva o nome do local e a Krukutu. A área pode ser visitada, desde que as pessoas respeitem as regras previstas no Plano de Visitação elaborado por seus habitantes.

Para agendar a visita e saber como é a vivência na aldeia, assim como participar de brincadeiras típicas, fazer trilhas em mata fechada, apreciar a culinária e a cultura local, além de comprar artesanato, basta agendar neste site.

Sobre Parelheiros

Situado na região Sul de São Paulo, Parelheiros é considerado patrimônio ambiental e sua divisa está há cerca de 10 Km do mar. O espaço, situado em área de proteção aos mananciais, compreende remanescentes importantes de Mata Atlântica, com biodiversidade preservada e área de grande produção agrícola.

A região equilibra as correntes térmicas com as menores temperaturas e a maior precipitação pluviométrica da cidade. Sua rede hídrica contempla três bacias hidrográficas: Capivari, Guarapiranga e Billings. As duas represas fornecem água para cerca de 25% da população da Região Metropolitana.

Evento

Nesse fim de semana, a região recebem a 16ª Colônia Fest, no Largo da Igreja de Colônia (Rua Jackson Pollock). A festa tem o objetivo de celebrar e resgatar a cultura, costumes e gastronomia alemãs. O evento abre as comemorações do bicentenário da imigração alemã na capital, que será em 2024, e conta com o apoio da Prefeitura.

Programação

Esta é a 16ª edição do Colônia Fest, que terá apresentações musicais e de dança alemã, como o grupo Freiheit, que é formado por jovens do bairro, desfile de tratores que representam os agricultores locais, pratos típicos e bebidas. O público também costuma usar trajes alemães típicos.

7 de julho (sexta-feira): das 18h às 22h – Abertura, sangria do barril de chope e apresentação do coral guarani da Aldeia Krukutu

8 de julho (sábado): das 12h às 22h – Banda Bavária de Jaraguá do Sul (SC)

9 de julho (sábado): das 12h às 22h – Forró universitário Circuladô de Fulô, grupos folclóricos alemães Edelweiss e Freiheit, desfile de tratores

Não será permitida entrada com vidro e lata nas ruas do evento, nem acesso de automóveis e motos, restrito somente para moradores. Haverá estacionamento nos arredores.