Exposição que discute técnicas e temas de Segall termina dia 7/4

Diáspora humana, prostituição, a pobreza, o judaísmo estão entre os temas que o artista Lsar Segall abordou em sua obra. De origem lituana, mas radicado no Brasil desde a juventude, Lasar tinha na Vila Mariana seu atelier e sua residência. O imóvel hoje abriga o Museu que leva seu nome e que abriga boa parte de seu acervo, com exposições permanentes e temporárias. Até 7 de abril, o público pode conferir – “Lasar Segall entre temas e técnicas” que traz para o público uma síntese da obra do artista.

De acordo com a equipe do museu, a opção de Segall é bem conhecida: ele se agregou à frente jovem que propunha uma nova estética e, gradualmente, se livrou de diversas exigências que regiam as práticas artísticas e que, em sua perspectiva, impediam a manifestação clara e completa de suas imagens interiores, formadas no contato com o caos e a diversidade do mundo moderno.

Segall manteve muitos dos elementos tradicionais que assimilou ao longo de sua formação. Foi fiel à pintura de cavalete, ao óleo sobre tela, às técnicas históricas de gravura – xilogravura, gravura sobre metal e litografia, e mais tarde recorreu aos diversos materiais de que os escultores e escultoras tradicionalmente se serviam. Sobretudo, ele se manteve fiel à ideia de que uma obra de arte deveria apresentar aos olhos do público algo reconhecível, originado do mundo real.

Apesar de ser partidário da renovação, Segall não adotou uma postura de completa ruptura e, como muitos artistas de sua geração, incorreu na arte de vanguarda de seu tempo a partir de uma interpretação, ou reelaboração pessoal tanto dos temas quanto das técnicas.

Como apontou o historiador Giulio Carlo Argan, os temas dos expressionistas alemães geralmente estão ligados à crônica da vida cotidiana. Na obra de Lasar Segall – filiado a essa tradição –, o sofrimento que aflige a humanidade, como a diáspora, a pobreza e a prostituição, ao lado de seu universo íntimo e empático, como o judaísmo, o negro e a maternidade, são elementos privilegiados. Alguns gêneros consagrados nas artes plásticas como a paisagem e o retrato também fazem parte de seu trabalho.

As obras expostas em “Temas e Técnicas”, selecionadas do acervo do Museu Lasar Segall, foram dispostas em conjuntos que representam alguns temas caros ao artista. Apresentam-se lado a lado criações de diferentes períodos, sobre diferentes suportes, nas diversas técnicas trabalhadas por Segall. O objetivo do Museu é promover outra maneira de aproximação com a obra de Lasar Segall.

O interesse do modernismo brasileiro pela busca da essência nacional fez com que novos temas chegassem às obras de arte. Há ainda uma apropriação da cultura afro-brasileira, que é reinterpretada e levada às salas de concerto, aos livros e às paredes de museus. Pessoas negras tornam-se protagonistas nas telas dos artistas mais renomados do movimento modernista.

Vá conferir. O Museu Lasar Segall abre de quarta a segunda, das 11h às 19h, com entrada gratuita. Fica na Rua Berta 111 – Vila Mariana. Telefone: 2159 0400.