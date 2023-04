Exame de vista gratuito? Emprego? Cuidado com os golpes nas redes sociais

Que as redes sociais têm benefícios e podem contribuir para ampliação da informação e gerar grupos de apoio é fato. Mas também é fato que têm trazido muitos prejuízos – especialmente à saúde mental – e se tornado ambiente de divulgação de notícias falsas, boatos ou mesmo golpes.

Dois deles estão cada vez mais comuns: golpes de vagas de emprego e também de divulgação de atendimento oftalmológico.

Emprego

O de emprego tem diferentes formatos: há pedidos de entrada em grupos de WhatsApp ou Telegram, onde supostamente as informações sobre a oportunidade seriam passadas. Mas lá, golpistas buscam informações pessoais dos interessados ou até mesmo pedem dinheiro para o processo seletivo.

Há ainda tentativas de venda de cursos – principalmente para “jovem aprendiz”. Geralmente, anúncios genéricos indicando a necessidade desses jovens com textos como: “Na empresa onde trabalho estão contratando jovem aprendiz (ou auxiliar administrativo). Basta entrar em contato com o WhatsApp”

Outros dão mais detalhes, indicam salário, mas não informam sequer qual a empresa está contratando ou o bairro.

No momento em que entra em contato, o interessado é informado que o currículo precisa ser aprimorado e que o ideal é fazer um curso. Posteriormente, com aquela formação oferecida pelas aulas, aí sim a empresa poderá contratar.

A dica é não repassar dados pessoais por WhatsApp e nunca pagar valores por cursos ou processos seletivos.

Exame oftalmológico

Outra publicação cada vez mais comum nas redes sociais é a divulgação de um suposto programa social ou “do Governo” que oferece exames e armações de óculos gratuitos – em geral patrocinada, ou seja, publicada por anunciantes que pagam para que alcance número maior de pessoas.

Muitas dessas publicações vêm acompanhadas de fotos da fachada de equipamentos públicos como Unidades Básicas de Saúde e unidades do programa Descomplica SP, ambos órgãos da Prefeitura, ou outros similares. E várias apelam para um visual que simula se tratar de uma “notícia” sobre o suposto Programa Social gratuito.

No entanto, na verdade são publicados por clínicas oftalmológicas que praticam duas ações proibidas: a venda casada e a oferta de exames médicos por profissionais não gabaritados e condicionada à prática comercial.

Vale ainda destacar que não há programas especiais públicos de mutirões oftalmológicos oferecidos pelo Governo (federal, estadual ou municipal) que faça cobrança das lentes. Outra observação importante é que muitos pacientes que acabaram respondendo ao anúncio relatam que o valor posteriormente cobrado pelas lentes é altíssimo. E o exame de vista e armações não são liberados para esses pacientes caso não comprem ali suas lentes, o que caracteriza a venda casada.

A Prefeitura também se manifestou sobre o uso de fotos das UBS e Descomplica.

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que as recentes notícias, divulgando serviços gratuitos de exame de vista e armação de óculos de grau, são inconsistentes com as ações da SMS. Embora as imagens retratem fachadas de unidades de saúde da cidade, elas não oferecem o serviço da forma que é descrito nas notícias. Para atendimento oftalmológico gratuito pela rede pública, o munícipe deve visitar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, onde terá consulta agendada. Em caso de dúvidas, as UBSs também podem ser consultadas para esclarecimentos.

O órgão ainda esclarece que, desde 2019, foram realizadas 911.960 consultas com oftalmologistas na população de até 19 anos na rede municipal.

Veja, na matéria ao lado, como fazer exames oftalmológicos na rede pública