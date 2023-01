Evite acumular coisas no quintal

A dengue se transmite pelo mosquito Aedes aegipty, que leva o vírus de uma pessoa para outra pela picada. Mas, para que esse inseto se prolifere, são necessárias condições específicas: as larvas são depositadas em água parada limpa.

Nesse sentido, para evitar que os casos aumentem na cidade, há algumas atitudes simples e que estão relacionadas ao acúmulo de objetos inservíveis, guardados de maneira incorreta.

Cuidar do próprio quintal ou garagem é essencial. Será que há objetos sem uso, armazenados há muito tempo e que podem estar acumulando água parada? Potes de água animal expostos e não limpos rotineiramente, pneus, tonéis, latas… Até mesmo brinquedos sem uso podem estar esquecidos em um canto e acumulando água parada.

Uma atitude inteligente é fazer uma triagem nesses objetos e avaliar o que realmente é necessário guardar. O que for desnecessário, descarte de maneira correta.

Pequenos objetos de material não reciclável devem ser colocados no lixo comum. Já aqueles feitos de plástico, vidro ou metal podem ser encaminhados à coleta seletiva.

Os serviços de coleta seletiva ou tradicional nas zonas sul e leste da capital são prestados pela concessionária Ecourbis Ambiental. Para saber o horário em que acontecem na rua onde mora, acesse: https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html.

Para objetos de grande porte, há duas formas gratuitas e simples de descarte, que a Prefeitura oferece gratuitamente: nos ecopontos da cidade ou por meio da operação Cata Bagulho, que tem cronograma específico e passa por todas as regiões da capital.

Os endereços de ecopontos – que também recebem entulho, no limite de um metro cúbico diário – e a agenda do serviço de Cata Bagulho em todas as regiões da cidade estão disponíveis em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/spregula/residuos_solidos/

Ações de prevenção

Para evitar o aumento dos casos de dengue, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), realizou mais de 5 milhões de ações de prevenção ao mosquito Aedes aegypti em 2022. Ao todo, foram 2.476.168 visitas casa a casa, além de 45.290 vistorias a imóveis especiais e pontos estratégicos, 2.741.741 ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, entre outras atividades específicas.

“A eficácia do trabalho também depende da parceria entre a população e a prefeitura agindo todos contra a dengue, a fim de eliminar os possíveis criadouros, quaisquer recipientes com água parada”, afirma o coordenador de Vigilância em Saúde, Luiz Artur Caldeira.

A dengue é uma doença sazonal e, entre os meses de março e maio, é observada uma alta na taxa de transmissão, podendo ocorrer ciclos epidêmicos e interepidêmicos de um ano para outro. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Segundo Gladyston Costa, biólogo da Covisa, nas visitas casa a casa é observada desatenção em relação a pequenos objetos, como pratos de vasos de plantas, garrafas velhas, recipientes plásticos ou metálicos em desuso e acumulados nos quintais. Calhas e ralos de escoamento de águas pluviais entupidos e com água acumulada também são bastante observados nas ações, além de piscinas malcuidadas.