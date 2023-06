Evento de degustação de vinhos acontece em Moema em junho

A Grand Cru e a Evino apresentam este ano o já tradicional evento de degustação Grand Tasting, repaginado para as duas marcas do grupo. Ele se chama Tasting 2023. No fim de semana dos dias 23 a 25 de Junho, na Casa Petra, em Moema, o grupo traz 29 produtores de seus portfólios, além de uma agenda completa de experiências do mundo do vinho. Os ingressos já estão disponíveis através da plataforma Ingresse.

Serão três andares de evento, com degustação livre entre os produtores. Um dos destaques são as masterclasses de uma hora, e as aulas flight de 30 minutos, que acontecem durante todo o dia com temáticas diversas conduzidas por especialistas e pelos próprios produtores. A programação traz conteúdos para dar aos participantes uma compreensão mais profunda dos vários tipos de vinhos disponíveis, bem como das diferentes regiões onde são produzidos, assim como harmonizações, terroir e temáticas diversas.

Para além das provas de vinhos e das masterclasses, o Tasting 2023 conta ainda com áreas destinadas a diversos produtores renomados. Disponíveis em duas modalidades, os ingressos do convite comum Tasting (R$ 350) dão acesso à área de exposição, degustação livre de vinhos, conversas diretas com produtores e aulas de 30 minutos. Durante todo o dia, água e snacks à vontade. Já os convites Tasting Premium (R$ 750) dão direito a tudo isso e ainda acesso ao andar da Adega Premium com mais de 60 rótulos de alta gama à disposição, salas dedicadas a ativações especiais e Master Classes de 1h ministradas pelos próprios produtores.

O rooftop do evento será destinado a serviços de alimentação, com 3 grandes restaurantes, coffee bar e charutaria

O público esperado para os três dias de evento é de 4500 entrantes, 1500 pessoas por dia. Segundo Alexandre Bratt, CEO do Víssimo Group: “ – O Tasting 2023 é um evento que une o melhor das duas marcas. Estamos criando um espaço repleto de experiências do mundo do vinho, trazendo produtores renomados, conteúdo, gastronomia, para proporcionar aos nossos clientes e entusiastas do universo dos vinhos um final de semana inesquecível.”

O grupo vem se preparando para fazer do Tasting uma oportunidade que se mantenha como um evento permanente na agenda anual de São Paulo. É um evento de vinho feito principalmente para amantes de vinho. É um momento de descontração, conhecimento e sabores para qualquer entusiasta e apreciador , independente de onde ela esteja na sua jornada do vinho”- comenta Ale.

Serviço: Tasting 2023. Data: 23, 24 e 25 de junho. Local: Casa Petra – Avenida Aratãs 1010. Vendas: https://www.ingresse.com/

