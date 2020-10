Etec no Ipiranga oferece aula de coreano

O idioma e a cultura coreana estão ganhando cada vez mais adeptos no Centro Paula Souza (CPS). Nesta semana, começaram as aulas online do curso gratuito de coreano em mais oito Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Ao todo, cerca de 300 estudantes de 10 unidades estão sendo contemplados pela parceria do CPS, por intermédio da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter), com o Centro de Educação do Consulado Geral da República da Coreia do Sul em São Paulo. Uma das unidades beneficiadas é a ETC Getúlio Vargas, no Ipiranga.

Também passam a integrar a iniciativa outras quatro Etecs da Capital: Albert Einstein, Getúlio Vargas, Guaracy Silveira, Martin Luther King e São Paulo; duas escolas de Campinas, Bento Quirino e Conselheiro Antonio Prado; além da Etec Jorge Street, de São Caetano do Sul.

O projeto-piloto teve início no primeiro semestre nas Etecs Deputado Ary de Camargo Pedroso, de Piracicaba, e Prof. Horácio Augusto da Silveira, da Capital.

As atividades são ministradas na plataforma de educação a distância do CPS por professores nativos. Os alunos aprendem noções básicas, como alfabeto, saudações, conversação e leitura, além das principais características culturais. O objetivo é capacitar jovens talentos para suprir demandas de empresas sul-coreanas em áreas como automobilística, eletrônica e tecnologia da informação, bem como criar condições para participação em programas de intercâmbio acadêmico e profissional do país asiático.

Muito além do K-pop

A aluna Olga Maria do Nascimento Silveira, de 16 anos, matriculada no curso técnico de Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio da Etec Conselheiro Antonio Prado, é um exemplo de como a paixão pelo K-pop pode despertar o interesse em participar de um intercâmbio no país asiático. “Sou super fã de séries televisivas, novelas e grupos musicais. É uma cultura muito rica, que valoriza a educação e o conhecimento. Após o curso na Etec, pretendo tentar uma bolsa para estudar na Coreia, pois a área de biotecnologia e produtos farmacêuticos está em forte ascensão por lá”, afirma.

Já o estudante Anderson Garcia Bino Teixeira, também de 16 anos, que está no curso técnico de Eletônica Integrado ao Ensino Médio da Etec de São Paulo, conhecida como Etesp, está animado com a possibilidade de treinar o idioma com a comunidade sul-coreana do entorno da escola localizada no bairro do Bom Retiro, no centro da Capital. “A Etec está no coração da chamada Little Seul de São Paulo, onde existem diversas lojas, restaurantes e festivais de cultura coreana. Será ótimo treinar o aprendizado com a população nativa. Acredito que será um diferencial na formação”, ressalta.