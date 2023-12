Estudo aponta desafios do consumo consciente

O Instituto Akatu para o Consumo consciente acaba de divulgar os resultados públicos da “Pesquisa Vida Saudável e Sustentável 2023: Um estudo global de percepções do consumidor”. Os resultados estão abertos ao público em geral no site da instituição.

Em sua quinta edição consecutiva, o estudo realizado por GlobeScan e Instituto Akatu incluiu uma etapa quantitativa realizada em 31 países e uma etapa qualitativa exclusiva do

Brasil, com focos nas gerações Z e Millennials. A gerações Z é formada por novos consumidores, em um recorte com jovens entre 18 e 25, e a Millennial por nativos digitais, em um recorte com adultos de 32 a 40 anos.

Embora diferentes, com gostos e hábitos diversos, essas duas gerações convergem em algumas situações. E especialistas preocupados com proteção ambiental e desenvolvimento de uma economia sustentável acreditam ser fundamental compreender esse comportamento para estimular práticas de proteção ambiental, especialmente em se tratando de consumo consciente e descarte correto de resíduos

Confira alguns dos resultados públicos:

– Para jovens Z e Millennials brasileiros, as maiores alegrias estão relacionadas à vida da casa e da família. Em oposição, as principais preocupações estão relacionadas ao lado externo (violência, estudos, (des)emprego, contas a pagar.

– Nesse contexto, a sustentabilidade ocupa um lugar bem distante das prioridades e dos pensamentos cotidianos entre as gerações mais novas, sendo relacionado a algo distante e futuro por diversas razões como procrastinação e priorização da subsistência.

– Cerca de 7 em cada 10 brasileiros gostariam de ser mais saudável e 6 em cada 10 gostariam de ser mais sustentáveis, mas apenas 3 em cada 10 fizeram mudanças concretas nos últimos meses tanto por mais saúde quanto por mais sustentabilidade.

– A principal barreira para a prática de estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis no país é o preço, apontado por 57% dos brasileiros como grande impeditivo seguido por falta de apoio do governo (49%) e das empresas (40%).

– 28% dos brasileiros afirmam não saber como viver de uma maneira que seja boa para si mesmo, para as outras pessoas e para o meio ambiente, reforçando a barreira da falta de informação/educação.

– 73% dos brasileiros afirmam estar fazendo tudo o que podem para proteger o meio ambiente e a natureza, superestimando suas ações ou ignorando outras possibilidades.

– 82% dos brasileiros quer reduzir bastante seu impacto pessoal sobre o meio ambiente, índice 10 pontos superior à média global, o que precisa ser melhor estimulado por empresas e sociedade civil.

Além do relatório com dados básicos públicos, é possível acessar o relatório completo da pesquisa. Mas, esse é um documento exclusivo a aqueles que contribuírem financeiramente com o projeto. Escreva para parcerias@akatu.org.br para saber mais.