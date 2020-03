Estão abertas as incrições para o Centro de Música do Sesc Vila Mariana

Os Centros de Música do Sesc são espaços para fazer, ouvir, conhecer, aprender e pensar a música. São três unidades na Grande São Paulo – uma delas na Vila Mariana, com mais de 1300 vagas ofertadas em 126 atividades para o 1º semestre de 2020, entre cursos, oficinas, práticas de conjunto e vivências para diferentes idades e níveis de conhecimento musical. nscrições 1º semestre de 2020 – Centro de Música

A pré inscrição é feita pela internet, para os cursos que não dependem de conhecimento prévio. Quem tem a Credencial Plena já se inscrever desde 4/3 e até às 23h59 do dia 9/3, enquanto houver vagas disponíveis.

O Público Geral poderá se inscrever a partir das 14h do dia 12/3 até as 23h59 do dia 16/3, enquanto houver vagas disponíveis.

As possíveis vagas remanescentes desses períodos estarão disponíveis nas unidades, para inscrição presencial, a partir de 18/3.

É possível se inscrever para até dois cursos por unidade, mas se houver interesse em um número maior, pode-se conferir a disponibilidade de vagas remanescentes a partir de 18/3, presencialmente na unidade.

Entre os cursos oferecidos, há bateria, cordas com arco, contrabaixo, flauta, guitarra, pandeiro, viola, piano, trompete, sopros… Há também cursos específicos para diferentes faixas etárias, como Música para Bebês ou Canto para Idosos, entre várias outras opções. Tem até Tecnologia e Criação Musical ou Oficina Gravação e mixagem em home studio, além de cursos teóricos. Confira as opções no site.

O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141. O Centro de Música fica no 2º andar da Torre A. Telefone: 5080-3080. Site: www.sescsp.org.br.