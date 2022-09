Estado tem quase 35 milhões de eleitores

O estado de São Paulo tem 34.667.793 eleitores e eleitoras aptos a votar nas Eleições de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (15). Com acréscimo de 1,1 milhão de eleitores em relação às eleições municipais de 2020, os paulistas representam 22,16% do eleitorado do país, que totaliza 156.454.011 milhões.

A capital paulista concentra 26,8% do eleitorado paulista e possui o maior contingente entre os 5.570 municípios brasileiros, com 9.314.259 milhões de eleitores – quase o dobro dos 5.002.621 milhões da segunda maior cidade do país, Rio de Janeiro (RJ). A maior região em número de eleitores é a zona leste, com 3,2 milhões– sendo 255.289 registrados em seu maior colégio eleitoral, a 375ª ZE – São Mateus. A zona sul concentra o segundo maior contingente de eleitores, com 3,04 milhões – deste total, 282.827 estão cadastrados na maior zona eleitoral da cidade, a 372ª ZE Piraporinha.

Se São Paulo tem o maior eleitorado, também tem o menor: o município de Borá, com 1.040 cidadãos e cidadãs aptas a comparecer às urnas em 2 de outubro – apenas dois a mais que o segundo menor eleitorado nacional, Araguainha (MT).

Nas 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, têm domicílio eleitoral 16,4 milhões de cidadãos, contingente superior às populações de vários países, tais como Portugal e Bélgica – respectivamente 10,2 milhões e 11,5 milhões, de acordo com o Banco Mundial.

Mulheres são maioria

Com 18.395.545 milhões de eleitoras habilitadas, as mulheres representam 53,06% do eleitorado paulista. Já os homens são 16.255.921 milhões (46,89%) e pessoas sem gênero informado no Cadastro Eleitoral totalizam 16.327 – 0,05% do eleitorado.

Eleitorado jovem dobrou de tamanho

Os eleitores jovens menores de 18 anos totalizam cerca de 358 mil no Estado, tendo havido aumento de 207% nessa faixa etária em relação a 2018, quando eram 172 mil. No início de 2022 São Paulo somava aproximadamente 190 mil jovens aptos para votar, saltando para os atuais 358 mil principalmente após ações promovidas pela Justiça Eleitoral durante a Semana do Jovem Eleitor.

Pessoas com deficiência

No estado são 426.552 eleitores e eleitoras com deficiência. Para atendê-los serão disponibilizadas mais de 31 mil seções acessíveis, que contarão com as adaptações necessárias, como a instalação de rampas, portas com largura adequada a cadeirantes, bebedouros e banheiros adaptados.

Biometria

A identificação biométrica já foi concluída por 23.271.151 milhões de pessoas no estado de São Paulo – 67,13%, dois terços do eleitorado. Entre os 645 municípios paulistas, 586 já concluíram o procedimento. Em 2018 o estado registrava 14.915.639 (45,14%) de eleitores com biometria e apenas 100 municípios haviam concluído o cadastramento.

Vale ressaltar que a biometria não é obrigatória para votar nas Eleições 2022. Eleitores e eleitoras que não realizaram cadastramento biométrico nem compareceram à revisão do eleitorado em 2019 e, por isso, tiveram o título eleitoral cancelado, poderão votar normalmente este ano.

Assim como nas Eleições 2020, está suspenso o cancelamento dos títulos de pessoas sem biometria para o pleito deste ano, conforme decisão do TSE.

Fonte: TRE-SP