Estações do ano serão explicadas em oficina no Planetário Ibirapuera

Por que acontecem dias e noites? Por que há épocas frias e outras mais quentes e chuvosas ao longo do ano? Esses fenômenos astronômicos tão bem conhecidos empiricamente por qualquer cultura, ainda são muito pouco compreendidos. Em tempos de fake news e teorias sobre a Terra ser plana, fica ainda mais importante difundir esse tipo de conhecimento.

E é o que vai acontecer na oficina Estações do Ano, no Planetário do Ibirapuera.

Nela, serão reproduzidas as estações do ano usando maquetes interativas.

Com facilitação e coordenação de Dinah Moreira Allen e Micaela Gutman Salim, essa atividade é indicada para crianças já a partir de 5 anos e conta com 30 vagas gratuitas.

O encontro acontece em 22 de março, domingo, das 16h às 17h, no Auditório da Escola Municipal de Astrofísica (EMA). As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada.

A Escola fica junto ao Planetário, dentro do Parque do Ibirapuera. Acesso pelo portão 3 para carros (estacionamento com Zona Azul) pela Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera. Acesso mais próximo para pedestres pelos portões 9 e 10.Outras informações: 2522 4669