Estacionamento vira cinema

O estacionamento da Assembleia Legislativa recebe o Cine Autorama para sessões de filmes drive-in. Os sucessos serão exibidos durante o sábado (4) e domingo (5), às 19h e 21h15. O evento volta a acontecer na Capital após paralisações devido à pandemia da covid-19. O cinema drive-in vai contar com a exibição de quatro filmes, e disponibilizar entrada gratuita.

Os espectadores poderão acompanhar, no sábado (4), 500 Dias Com Ela (2009), que conta a trama entre um escritor e sua namorada que termina o namoro repentinamente. Ele recorre às memórias para lembrar onde a relação dos dois se perdeu e vai descobrindo suas verdadeiras paixões. Velozes e Furiosos 9 (2021) é exibido em sequência e se passa dois anos após a última aventura.

No domingo (5), Turma da Mônica: Lições (2021) abre a programação com o longa inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa e é sequência do filme Laços. Esquadrão Suicida é o último, e é exibido logo após. A produção conta a história da equipe de anti-heróis da DC Comics.

O Cine Autorama é realizado há mais de seis anos, além de já ter sido realizado na Assembleia, tem a intenção de democratizar o acesso à cultura em São Paulo. De acordo com o idealizador do projeto, Marco Costa, a escolha dos filmes foi pensada para todos os públicos da cidade e para o retorno do evento.

Serviço:

Dias: 4 e 5 de junho, sábado e domingo.

Horas: 19h e 21h15.

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera, São Paulo – SP.

Entrada gratuita

Link para reservar os ingressos: www.cineautorama.com.br

Programação completa:

Sábado, 4 de junho:

19h – 500 Dias com Ela

Direção de Marc Webb

Tempo de duração: 96 minutos

Gênero: Comédia romântica

Classificação etária: 12 anos

21h15 – Velozes e Furiosos 9

Direção de Justin Lin

Tempo de duração: 143 minutos

Gênero: Aventura

Classificação etária: 14 anos

Domingo, 5 de junho:

19h – Turma da Mônica: Lições

Direção de Daniel Rezende

Tempo de duração: 110 minutos

Gênero: Aventura

Classificação etária: Livre para todos os públicos

21h15 – O Esquadrão Suicida

Direção de James Gunn

Tempo de duração: 132 minutos

Gênero: Aventura

Classificação etária: 16 anos