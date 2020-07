Estacionamento da Alesp vai se tornar Drive In Paradiso

Os Cines Drive In estão de volta. Agora, quem mora na região da Vila Mariana, Saúde, Moema e Jabaquara terá a oportunidade de curtir essa forma de arte gratuitamente, sem precisar ir muito longe. O estacionamento da Assembleia Legislativa vai se transformar, já na próxima semana, no Drive In Paradiso aos finais de semana. E o mais interessante: sem pagamento de ingressos.

O projeto prevê a exibição apenas de filmes nacionais, valorizando a produção de filmes brasileiros das mais diferentes vertentes e estilos. As sessões serão realizadas aos sábados e domingos, às 17h, 20h e 23h.

Em tempos de pandemia, a novidade promete ser uma alternativa para relaxar, ampliar o repertório cultural, sair de casa sem riscos e descobrir novos olhares sobre a cultura nacional.

O Projeto Paradiso, como é chamado, é uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, com correalização da Secretaria Municipal de Cultura e da Spcine e parceria do Cine Autorama e apoio da Alesp.

Inicialmente, as sessões estão previstas para acontecer de 01 a 23 de agosto, apenas, com curadoria de Marina Person. Serão disponibilizados ingressos para 100 carros por sessão, que deverão ser reservados antecipadamente pelo Sympla. Cada carro pode ter até quatro pessoas.

O DRIVE-IN PARADISO é uma grande celebração do talento e da diversidade do cinema nacional.