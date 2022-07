Estácio Santo Amaro terá atendimento odontológico grátis para comunidade

A Estácio, visando a se tornar um centro de referência na formação de profissionais da área de saúde na capital paulista, investiu R$ 10 milhões na reforma do prédio que abriga a instituição desde 2008 em Santo Amaro.

O edifício, que fica na rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108, e que já oferece diversos cursos na área da saúde, entre eles Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Gastronomia, passará a ofertar também, já no segundo semestre de 2022, o curso de Odontologia.

O retrofit do campus foi pensado de forma estratégica para atender às necessidades atuais dos alunos e professores que agora, pós-reforma, passam a contar com um espaço amplo de convivência, modernização dos sistemas de ar-condicionado e elevadores, nova infraestrutura elétrica, nova identidade visual, novas salas de aula, biblioteca, salas de informática, laboratórios e, principalmente, novas clínicas para aprendizado e atendimento gratuito à comunidade.

Só a Clínica de Odontologia, novidade no campus, oferecerá no decorrer do curso e, sem cobrar nada da população, tratamentos como; obturação, canal e limpeza. Com a modernização, o campus passará a oferecer mais de 20 cursos presenciais e semipresenciais e 96 na modalidade digital e também pós-graduação.

“A Estácio acredita no potencial do bairro e, por isso, investe nele ao fazer melhorias em seu prédio para atender a população local e a demanda do mercado por profissionais com sólida formação nas áreas da saúde”, avalia Fernando Romeiro, reitor da Estácio São Paulo. “A reforma, que tem agradado professores e alunos, pretende marcar um novo momento da Estácio na região ao colocá-la como um centro de referência e formação superior em profissões da área da saúde. O campus repaginado ajuda a conquistar novos alunos e a valorizar o bairro onde ele está inserido”, completa Romeiro.

Além da infraestrutura, os alunos poderão contar com uma instituição reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos alunos. Para os alunos formados, possuir um diploma reconhecido nacionalmente é um grande diferencial no mercado de trabalho. “Nossa instituição é fortemente reconhecida no mercado, pela qualidade e modernidade do ensino e por formar profissionais capacitados. Temos também um modelo de ensino nacionalizado. Ou seja, o currículo é o mesmo em todas as regiões do país”, afirma Pistore.

O campus Santo Amaro conta com um corpo docente formado por doutores e mestres e oferece um portfólio completo de cursos presenciais, semipresenciais e digitais em outras áreas do conhecimento, como Direito, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Engenharias, entre outros da área de Gestão, por exemplo.

A instituição, que é pioneira e um dos mais relevantes players de educação digital do país, vem ampliando e aprimorando esse modelo de ensino, que possui conteúdos mais interativos, debates entre professores e convidados, aulas mais dinâmicas, games, podcasts, infográficos e vídeos.