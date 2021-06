Estácio abre inscrições para Megavestibular do segundo semestre

Com o avanço da vacinação, muitos estudantes voltaram a planejar o ingresso no ensino superior. Para quem não quer mais adiar este sonho, a Estácio realizará o Megavestibular. Durante os dias 2 e 3 de julho, os candidatos aprovados contarão com até 65% de bolsa durante um ano, além de descontos exclusivos ao longo da graduação. As inscrições são gratuitas.

Em São Paulo, as inscrições para as provas online do Megavestibular podem ser feitas pelos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões), ou pelo site www.estacio.br. Caso o candidato tenha interesse, também existe a possibilidade de agendar um horário para realização da prova presencial nas unidades. Essa prova ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

A ação é válida para diversos cursos de graduação disponíveis em quatro modalidades: Presencial, Semipresencial, Flex ou Digital. Para ter acesso às condições especiais, o candidato deverá confirmar a matrícula até o dia 7 de julho. Confira as condições e os cursos disponíveis na campanha, de acordo com a Unidade ou Polo de Ensino Digital.

Para os candidatos que tenham realizado o Enem, entre 2015 e 2020, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular e com descontos durante todo o curso. A partir de 300, quanto maior a nota o exame, maior será o desconto. Confira as condições em https://portal.estacio.br/estude-na-estacio/regulamentos-informacoes-legais/.

Modalildades

Presencial – Com mais de 50 anos de tradição, a Estácio oferta diversos de cursos de graduação na modalidade presencial. Experiência completa do campus com alunos e professores que acompanharão seu dia a dia, durante toda a trajetória da graduação. Laboratórios equipados com tecnologias modernas e, para um ensino moderno e interativo, professores e estudantes contam ainda com recursos tecnológicos como plataformas digitais que disponibilizam material didático, serviços acadêmicos, simulados e exercícios, bibliotecas virtuais, objetos de aprendizagem interativos, etc.

Semipresencial – A metodologia criada conecta a expertise do ensino presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa. Neste modelo, a maior parte dos conteúdos é ofertada dentro de uma plataforma digital, com a possibilidade de o aluno cursar, também, disciplinas presenciais, garantindo assim, a experiência presencial em aulas no campus, incluindo laboratórios, até duas vezes por semana.

Digital – No EaD, o aprendizado é realizado por meio de uma plataforma 100% Digital, com conteúdos que podem ser acessados de qualquer dispositivo, on e offline. Sendo uma modalidade contemporânea, mais próxima ao cotidiano dos futuros profissionais, o EaD apresenta conveniências que vão além de romper a distância entre o aluno e a instituição de ensino. São dezenas opções de cursos, em todas as áreas, com aulas interativas com debates entre professores e convidados, conteúdos dinâmicos com vídeos e podcasts, e a flexibilidade e conveniência para estudar onde e quando quiser.

Flex – Nesta modalidade, além de todo o conteúdo disponibilizado no ambiente virtual por meio da plataforma de ensino digital, o aluno conta ainda com possibilidade de realização de atividades práticas presenciais nos Polos de Ensino Digital ou em laboratórios de realidade virtual de última geração.