Estação Vergueiro é modernizada

Desde 1980, o caminho do lixo doméstico tem uma “parada” em plena Avenida Ricardo Jafet – na divisa entre Vila Mariana e Ipiranga, junto ao córrego por ter suas margens citadas no Hino Nacional. Ali, no “transbordo Vergueiro”, dezenas de caminhões deixavam o lixo retirado das residências diariamente para que depois fosse transportado até o aterro sanitário por jamantas.

O processo continua similar, porém completamente modernizado e sem os impactos que, por 40 anos, provocaram queixas da vizinhança. Foram finalizadas e entregues, essa semana, as obras de modernização da Estação Vergueiro, localizada junto à Estação Santos Imigrantes. Com isso, passam a ser controlados problemas como o mau cheiro, a concentração de pombos e outros vetores, além da poluição sonora provocada pelo intenso tráfego de caminhões e movimentação dos resíduos.

Tecnologia

Com o crescimento da cidade, a modernização e industrialização da sociedade moderna, o movimento dos caminhões com lixo doméstico só fez crescer nas últimas décadas. Mas o “transbordo” continuava com estrutura antiga.

Na inauguração do novo prédio, o prefeito Ricardo Nunes lamentou a morosidade do processo dentro da própria burocracia municipal Olhando para os secretários e equipe da Prefeitura presente, ele foi taxativo: “Foram 12 anos para liberar uma licença ambiental. Isso não pode acontecer, nunca. Estejam atentos para agilizar os processos”. A licença saiu em março de 2020 e as obras começaram no segundo trimestre de 2021, depois de elaboração de projeto que englobasse a solução arquitetônica e tecnológica de todos os desafios de logística e funcionamento do espaço.

Durante a inauguração, Nunes elogiou os resultados, apontando que a tecnologia implantada na nova Estação de Transferência é a melhor do mundo.

Os mais de R$ 70 milhões investidos no projeto possibilio fechamento do espaço para que não haja odores, atração de pombos e barulho do despejo de lixo pelos caminhões.

Embora fechado, o prédio tem um moderno sistema de dutos que renova o ar oito vezes por hora, garantindo qualidade também para os funcionários que trabalham no local.

Antes da reforma, o terreno de 6 mil metros quadrados tinha uma área construída de apenas 4 mil metros quadrados. Agora, teve seu uso otimizado: o projeto resultou em um prédio de mais de 7 mil metros quadrados de área construída, com rampas que permitem a circulação e pesagem interna dos caminhões, que passam a circular menos na vizinhança.

Painéis fotovoltaicos com capacidade para geração de 170 kW/h, suficientes para toda iluminação da unidade, promovem a autogeração de energia elétrica.

Na Estação também é possível fazer a captação e o tratamento de águas pluviais, com uma Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade para armazenamento de 150 mil litros. A água será usada para lavagem dos pátios.

Para incrementar ainda mais as ações de educação e conscientização ambiental, foi construída uma sala para palestras e visitações, com janelas que permitem uma visão completa da operação. A expectativa é receber grupos de estudantes, ONGs e instituições interessadas em compreender melhor o sistema de limpeza urbana da cidade de São Paulo.

O projeto de modernização foi desenvolvido com contribuições da comunidade do entorno e de projetos semelhantes realizados em outros países, para garantir uma integração arquitetônica com a vizinhança, assegurando um ambiente visual mais agradável, a valorização da região e benefícios concretos à população local.

“Esse equipamento tem o que há de mais moderno em termos de controle em uma estação de transferência de resíduos. E é com muito orgulho que entregamos à Prefeitura”, concluiu Nelson Domingues Pinto Júnior, presidente da Ecourbis Ambiental, concessionária responsável pelo projeto e obra de modernização da Estação de Transferência Vergueiro.