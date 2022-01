Estação Jabaquara: campeã em objetos perdidos

A estação terminal Jabaquara, da linha Azul do Metrô, é novamente uma das campeãs em objetos deixados por usuários do sistema e recolhidos à Central de Achados e Perdidos.

O setor fica na estação Sé e é o responsável pela guarda e devolução dos objetos que são esquecidos pelos passageiros nas estações e nos trens recolheu no ano passado nada mais nada menos do que 58.320 objetos no sistema metroviário. Desse total, cerca de 24,09%, ou seja, 14.049 itens foram devolvidos graças a este importante serviço. Em 2020, haviam sido recolhidos 53.398 itens e devolvidos 12.437, índice de devolução de 22,05%.

Como em anos anteriores, os cartões de plástico de bancos, clubes e escolas e os bilhetes da SPTrans continuam sendo os objetos mais deixados para trás pelos passageiros. E se isso já causa um transtorno enorme na vida das pessoas, imagine então perder documentos, como o RG ou a CNH, por exemplo. São milhares recolhidos todo ano nas estações. Nessa lista também aparecem os porta documentos, artigos de papelaria e livraria, crachás, dinheiro, roupas, óculos, celulares, relógios, guarda-chuvas, além de outros inúmeros itens dos mais comuns aos mais inusitados. Já houve casos de dentaduras e muletas perdidas no Metrô. As estações que mais cadastram objetos perdidos são aquelas por onde costumeiramente também circulam mais pessoas. Na Linha 1-Azul, isso ocorre não só na estação Jabaquara, mas também Tucuruvi e São Bento.

Já na Linha 3-Vermelha, nas estações Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda e Sé, que se integra com a Linha 1. Na Linha 2-Verde, nas estações Paraíso, que se integra com a Linha 1, Vila Prudente, integrada a Linha 15, e Trianon-Masp.

Na Linha 15-Prata, o maior índice de registros de objetos perdidos acontece nas estações Vila Prudente, integrada com a Linha 2, São Mateus e Oratório. Por fim, na Linha 4-Amarela, que é operada pela concessionária ViaQuatro, mas que encaminha os objetos encontrados nas suas estações também para a Sé, temos as estações São Paulo-Morumbi, Butantã e Faria Lima com mais casos de objetos recolhidos.

Mas o que fazer se você perdeu algo e quer saber se foi deixado no Metrô?

Existem algumas maneiras bem simples para utilizar o serviço e quem sabe recuperar o que se perdeu. As consultas de documentos e objetos identificados podem ser realizadas por meio da Central de Informações do Metrô, pelo telefone 0800-770 7722, todos os dias, das 5h às 00 h, ou ainda pelo site do Metrô (http://www.metro.sp.gov.br).

Se o objeto não tiver identificação a consulta terá que ser feita no posto de atendimento que funciona na estação Sé, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 20h, e pode ser acessado tanto pela área de dentro quanto pela área externa das catracas.

Todos os objetos recolhidos nas estações das linhas 1, 2, 3 e 15, operadas pelo Metrô, e da Linha 4-Amarela, que é operada pela ViaQuatro, são encaminhados para a Sé e são armazenados no local para devolução por 60 dias. Após este período, passam por triagem e os que estiverem em bom estado, além dos valores não devolvidos, são encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Já os documentos são destinados aos respectivos órgãos emissores.

Para evitar a perda de objetos e documentos, o Metrô recomenda aos passageiros que fiquem atentos aos itens que estão sendo transportados e observem seus pertences antes do desembarque. É importante também que os objetos tenham sempre algum tipo de identificação, o que facilita a localização do proprietário e sua devolução.