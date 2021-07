Estação Hospital São Paulo tem mostra

As atrações naturais e culturais de Alagoas, estado da região Nordeste do Brasil, podem ser vistas na mostra “#AlagoasTeFazFeliz”, na Estação Hospital São Paulo, realizada pela Revista Fácil – do setor de turismo, lazer e negócios – em parceria com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela manutenção e operação da Linha 5-Lilás de metrô.

Até o final de julho, o visitante pode conferir, em 20 fotografias, a natureza generosa da região, terra onde nasceu o escritor Graciliano Ramos (autor, entre outros livros, de “Vidas Secas”), o líder quilombola Zumbi dos Palmares, a psiquiatra Nise da Silveira e o cantor e compositor Djavan.

Chamam atenção nas fotografias – todas de autoria de fotógrafos alagoanos – os tons de verde e azul do mar da região. O emblemático Rio São Francisco, apelidado de Velho Chico por sertanejos, o maior rio inteiramente brasileiro, marca presença na mostra com seus imponentes cânions, no sertão, assim como cidades históricas. Entre os pratos da culinária local, estão fotos de pratos à base de sururu (um molusco), tapioca e a famosa caipifruta de ciriguela, bem consumida na região.

A mostra #AlagoasTeFaz

Feliz fica disponível até 31 de julho na Estação Hospital São Paulo – Linha 5-Lilás