Estação de Transferência Vergueiro traz inovação tecnológica e integração arquitetônica à cidade de São Paulo

A Estação de Transferência Vergueiro – ETV entrou em operação em 1978, na Avenida Ricardo Jafet, local então com pouca vizinhança. Com o passar do tempo, foi sendo abraçada pela cidade e hoje é cercada por um bairro densamente povoado, vizinha de uma estação de Metrô e de diversas instalações comerciais. A mudança de cenário impôs à Prefeitura de São Paulo e à Concessionária Ecourbis Ambiental S/A, que gerencia a unidade, o desenvolvimento e implementação de um projeto de modernização para assegurar a sua integração à região, pois, por sua localização, o equipamento público é muito importante do ponto de vista logístico como apoio para o sistema de limpeza urbana e disposição final dos resíduos sólidos de São Paulo.

Assim, iniciou-se o desafio de projetar uma reforma que contemplasse não só adequação arquitetônica, como também requisitos ambientais alinhados com as melhores práticas. As tecnologias implantadas de enclausuramento, tratamento e purificação de gases para a eliminação de odores, tratamento de efluentes e paisagismo, são inéditas e foram desenvolvidas respeitando as características específicas da unidade e seu entorno.

Tanto ineditismo e inovação renderam, em 2023, o “Prêmio Destaques do Ano Smacna Brasil”, conferido pela Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – ABRAVA que, dentre 196 instalações, premiou a ETV como uma das cinco melhores, tendo sido considerada uma “obra de aplicação pioneira” em sistemas de tratamento e purificação de ar.

A Ecourbis sempre se preocupou com a interação com a vizinhança. Prova disso é que antes do início das obras, o projeto de modernização da ETV foi apresentado e discutido com a população para incorporar as expectativas da vizinhança, assegurando a integração arquitetônica, valorização da região e benefícios concretos à população local. Além disso, desde o início do projeto a Ecourbis colocou à disposição CANAIS DE COMUNICAÇÃO para receber dúvidas, reclamações e sugestões dos munícipes.

Com o objetivo de incrementar ações de Educação e Conscientização Ambiental, a equipe de Educação Ambiental da Ecourbis realiza visitas e palestras nas escolas da região e também recebe, no miniauditório da ETV, grupos de estudantes, ONGs, munícipes e instituições interessadas em compreender melhor o sistema de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos no município de São Paulo, bem como o funcionamento da ETV.

Desta forma, a Ecourbis tem permitido a consolidação de uma relação transparente e aberta com a população, levado conhecimento e propagado informação e conscientização para estudantes e para o público em geral.