Esporte Clube Sírio recebe doações para projetos sociais

Em meados de 2018, nasceu um projeto que tinha o intuito de ter um começo, meio e fim. Mas, na verdade, foi o início de uma longa trajetória daquele que hoje se chama Departamento de Filantropia Sírio do Bem, do Esporte Clube Sírio, localizado no Planalto Paulista

Tudo começou quando Rita de Cássia Halti, que até então era coordenadora do programa Roda de Conversa do clube, solicitou à Diretoria uma sala para executar um projeto que duraria três meses, com um encontro por semana. Este projeto, denominado Peruca dos Sonhos, tinha o objetivo de fazer doação de 50 perucas lúdicas para as crianças que estavam em tratamento oncológico em hospitais na cidade de São Paulo. Os encontros semanais tinham o objetivo de elaborar essas perucas.

Um encontro que começou um pouco tímido, no decorrer do processo tomou grandes proporções. No total, 40 pessoas se envolveram no projeto e, ao final dos três meses, tínhamos 250 perucas feitas pelas voluntárias, 200 a mais que o planejado. Um coquetel de doação foi realizado, para marcar a entrega de 150 peruquinhas lúdicas ao Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci). As 100 perucas que sobraram foram entregues, posteriormente, ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GAAC).

O então presidente do Esporte Clube Sírio, Fábio Kadi, esteve presente e, percebendo o entusiasmo e engajamento das pessoas envolvidas neste projeto temporário, fez um anúncio: a partir daquele dia, o Clube teria um novo Departamento – o de Filantropia, que atenderia crianças em tratamento oncológico, mas também orfanatos, asilos e a quem necessitasse. Foi neste dia também que Rita foi nomeada como diretora do Departamento de Filantropia, hoje denominado “Sírio do Bem”.

“O Dr. Fábio Kadi viu todo o movimento, percebeu que as voluntárias estavam tristinhas com o fim do projeto e nos presenteou com o departamento. Eu me sinto presenteada com esse departamento que hoje tem toda essa visibilidade e já ultrapassou os muros do clube. E recebi muito apoio dos demais presidentes que passaram, o Dr. Marcelo Cateb nos apoiou fortemente enquanto presidiu o clube, e hoje, o Dr. Marcos Haik também valoriza e apoia muito nosso trabalho e isso nos dá ânimo para continuar”, afirma a diretora do Departamento de Filantropia Sírio do Bem.

Hoje, o Departamento de Filantropia Sírio do Bem conta com a participação de 70 voluntárias, associadas e não associadas ao clube. Nesses 2 anos e meio, foram entregues cerca de 30 mil peças de tricô e crochê – como perucas, colchas, cachecol, mantas, sapatinhos, coletes, entre outros, confeccionado pelas próprias voluntárias.

A voluntária Maisa Uvo afirma que o projeto Sírio do Bem traz alegria, aprendizado, troca, incentivo e gratidão em sua vida. “Ao falar do projeto fora dos muros do clube, muitas de nós incentivamos outras amigas a colaborar também. Os trabalhos são carregados de amor. O projeto tem o objetivo de ajudar pessoas e instituições, mas no fundo, ele acaba enchendo nossos corações de muita felicidade”, conta.

Com a pandemia de covid-19, a atuação do departamento expandiu, além de aumentar também a execução dos produtos confeccionados. Desde março de 2020, o clube estendeu seu atendimento a orfanatos, casas de longa permanência para idosos, pessoas em situação de rua, casas de acolhimentos que recebem as mães e crianças que vêm de outros estados e demais instituições, com doações de máscaras. Já foram entregues cerca de 13.500 máscaras neste período.

Além disso, o departamento também passou a realizar campanhas de alimento voltadas para famílias em que pessoas perderam emprego durante a pandemia. Neste período, foram arrecadadas 2,5 toneladas de alimentos. Também foram realizadas campanhas de agasalho, distribuídos em asilos, orfanatos, casa de apoio à mãe solteira, asilos e hospitais, e também campanha de cobertores direcionadas às pessoas em situação de rua. Foram entregues mil cobertores neste período de pandemia. O departamento também realizou quatro Campanhas de Doação de Sangue.

Para a voluntária Maria do Carmo Luz Antibas, ver os sorrisos das crianças e adultos que são contemplados pelo projeto desperta diversos sentimentos que motivam a continuar auxiliando o próximo. “Sinto muita satisfação, emoção, amor ao próximo e gratidão em fazer parte do Sírio do Bem. Viva! Juntas somos mais fortes!”, afirma entusiasmada a voluntária.

Sandra Andrade também se sente privilegiada por fazer parte do grupo de voluntárias. “Filantropia é exercer o amor desprovido do egoísmo e esparramá-lo como sementes a serem germinadas. Crochetar é uma arte peculiar que, além de linda, beneficia quem dela se utilizar. Há mais de um ano o mundo foi atingido, de supetão, por uma terrível pandemia, angustiando e amedrontando a todos. Por ser associada do Clube Sírio e integrar esse privilegiado grupo de voluntárias do “Sírio do Bem”, mantive acesa a “chama” da criatividade e execução dos trabalhos manuais, na certeza de proporcionar um pouco de conforto, dignidade e amor àqueles que mais necessitam. Orgulho e gratidão pelo excelente projeto Sírio do Bem, tão bem conduzido pela nossa diretora Cássia”, agradece Sandra.

O Departamento de Filantropia Sírio do Bem faz um convite às pessoas que desejam participar do projeto como voluntárias. “Além das associadas do clube, também temos voluntárias não associadas. Então, quem tiver interesse em se voluntariar neste projeto tão importante, que ajuda tantas pessoas, pode entrar em contato conosco por meio do Instagram @projeto.perucasdossonhos ou por meio da secretaria do Clube”, informa Rita.

Doações:

Quem quiser participar de alguma maneira com o trabalho executado, pode também doar produtos como fraldas, leite, mucilon, máscaras, aventais descartáveis, luvas em caixas fechadas e lã 100% acrílica – que são utilizadas para fazer sapatinhos, meias e casaco para as crianças. É preciso ser 100% acrílica para não causar alergia.

As doações podem ser deixadas no Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio, que fica localizado na avenida Indianópolis, 1192 – Planalto Paulista.