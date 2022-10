Espetáculo tragédia estreia na Vila Mariana

O Grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum (BH/MG) estreia em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, Tragédia, a sétima peça do seu repertório, que conta com direção de Ricardo Alves Jr. e dramaturgia de Assis Benevenuto e Marcos Coletta. As apresentações são as primeiras na cidade depois de um hiato de dois anos causado pela pandemia e fazem parte das comemorações de 15 anos do grupo. A temporada, curtíssima, é de 29 de setembro a 9 de outubro de 2022. No dia 27 de setembro, o grupo participa, ao lado do ator e diretor Marcos Felipe, da Cia. Mungunzá, da live “Grupo Quatroloscinco 15 anos: atuação, encenação e dramaturgia na criação coletiva”. A atividade é aberta ao público e será transmitida pelo canal do YouTube do Sesc Vila Mariana.

A peça propõe uma abordagem contemporânea da tragédia grega, a partir da releitura da peça Antígona, de Sófocles. Em cena, em volta de uma mesa de sinuca, quatro atores jogam com a realidade e a ficção para tocar em temas filosóficos e políticos atuais: os jogos de poder, a parcialidade da justiça, a naturalização da violência e o apagamento da memória. Também abordam em suas falas o ser humano e a sina eterna e trágica que é viver no mundo, neste país, em qualquer época da história, percorrendo o mesmo caminho – desconhecido, doloroso e errante.

Segundo o diretor, a encenação se lança ao desafio de construir por meio do fluxo entre linguagens – o cinema e o teatro, neste caso – a tragédia antiga e “eterna” do indivíduo insubmisso, comprometido e ético, em conflito com um poder tirânico que insiste em tentar apagar os seus crimes, impondo a mentira e o esquecimento como norma. “Neste novo trabalho, lançamo-nos ao desafio de olhar para a tragédia grega por meio de uma perspectiva que busca ressignificar o mito sob a experiência da angústia dos nossos dias.”

Esta é a primeira vez que o grupo é dirigido por um artista convidado. No palco, Ricardo Alves Jr. se dedica à pesquisa de linguagem que coloca o teatro e o cinema em sobreposição de planos e experimentalismo. Em Tragédia, as projeções em tempo real e o desafio dos atores de performar em registros distintos resultaram, nas palavras do diretor, em “uma dimensão simbólica do que é trágico”.

TRAGÉDIA – GRUPO QUATROLOSCINCO (BH/MG). De 29 de setembro a 09 de outubro, de quinta a sábado, às 21h. Domingo*, às 18h.*Não haverá sessão no dia 02 de outubro. Teatro Antunes Filho – SESC Vila Mariana – R. Pelotas, 141 – Vila Mariana Ingressos: R$ 12,00 (Credencial Plena); R$ 20,00 (meia entrada); R$ 40,00 (inteira). Classificação: 14 anos.