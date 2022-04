Espetáculo infantil na Vila Mariana

Nos dias 16 e 17 de abril, o Sesc Vila Mariana recebe o espetáculo infantil “Meu Reino por um Cavalo”, produção da Cia. Vagalum Tum Tum. Livremente inspirada na obra Ricardo III, do dramaturgo inglês William Shakespeare, a peça mostra a trajetória do personagem Ricardo lll ao trono da Inglaterra.

O espetáculo é uma ópera rock, com trilha sonora tocada ao vivo pelo cantor e compositor André Abujamra. A venda de ingressos acontece pelo portal do Sesc e em todas as unidades do Sesc no Estado.

“Meu Reino por um Cavalo” conta a história de um nobre ambicioso que não mede esforços para se tornar rei. Sempre acompanhado do seu cavalo guitarrista, ele vai eliminando todos que encontra em seu caminho rumo à coroa. Para isto, ele usa uma forma bastante peculiar: as pessoas são enquadradas e eternizadas em molduras na parede.

Um a um, todos os que não têm mais utilidade para as ambições de Ricardo são presos nos quadros, o que leva a uma revolta contra o nobre. O espetáculo dá continuidade à linha de pesquisa da Cia. Vagalum Tum Tum, que é trazer para o universo infanto-juvenil as obras de clássicos do teatro universal pelo olhar do palhaço e dos bobos da corte. As cenas contam com acrobacias, aliadas ao jogo de máscaras, música e canto, linguagens já incorporadas ao repertório da Cia.

Os elementos trágicos do original são substituídos pela ação dos palhaços em momentos que remetem à graça e à poesia, porém sem perder a essência do texto original. As mortes que ocorrem no texto original, por exemplo, são transformadas, nesta adaptação, em “enquadramentos”.

A Cia Vagalum Tum Tum foi fundada em 2001 por Angelo Brandini e Christiane Galvan com a proposta de pesquisar a fundo as técnicas do palhaço inseridas no cotidiano contemporâneo e o seu jogo com a criança. Nestes 20 anos de história, traçou uma trajetória voltada para crianças e jovens, trabalhando com textos clássicos do teatro mundial adaptados para esse público, sem deixar de cativar os pais e acompanhantes que as levam para o teatro.

Tem no repertório sete adaptações de Shakespeare para crianças e jovens, tendo recebido importantes prêmios do segmento como o APCA (2021), além de ter sido indicada ao Prêmio Governador do Estado (2014) na categoria Arte para Criança.

Serviço

Meu Reino por um Cavalo Com a Cia. Vagalum Tum Tum. Participação especial de André Abujamra Dias 16 e 17 de abril Sábado e domingo, às 15h Sesc Vila Mariana – Teatro Antunes Filho 60 min Classificação: livre

Ingressos: disponíveis a partir de 12 de abril, pelo do Portal Sesc SP, e no dia 13, em qualquer unidade do Sesc no Estado de São Paulo – R$ 20 (credencial plena, estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 40 (inteira) *Obs.: Desde 8/2, os responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante de vacinação dos menores com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Já para maiores de 12 anos é necessário apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses ou a dose única da vacina. O comprovante pode ser físico ou digital e deve ser mostrado juntamente com o documento com foto.

O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, Vila Mariana . Informações: 5080-3000