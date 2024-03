Espetáculo celebra 66 anos do Zoo SP

Em março, o Zoo SP comemora mais um aniversário com programação especial. Além das tradicionais atividades de educação ambiental e atrações do local, o grupo QG Animal levará aos visitantes um universo de diversão e aprendizado por meio da música que remetem às brincadeiras clássicas como amarelinha, pega-pega, entre outras. O público conhecerá ainda personagens inspirados na natureza em uma abordagem que alinha a diversidade, inclusão, união e respeito.

Serão oito apresentações exclusivas nos fins de semana dos dias 16, 17, 23 e 24 de março. Os shows têm duração de 50 minutos e os ingressos podem ser adquiridos por R$30 reais pelos visitantes que estiverem no local.

Em 2024, o Zoológico de São Paulo, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil completa 66 anos. A instituição abriga mais de 2.100 animais, cerca de 220 espécies e é referência em reprodução e conservação, especialmente, de espécies ameaçadas.

Um dos piladores importantes trabalhado ao longo destes anos é o de educação ambiental que desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o uso racional dos recursos naturais. Por meio de atividades lúdicas, práticas ao ar livre e aprendizado interativo, as crianças desenvolvem o senso de apreço pelo meio ambiente desde cedo, o que pode influenciar positivamente suas escolhas e comportamentos no futuro.

Serviço

QG Animal no aniversário do Zoológico – Datas: sábados e domingos (16, 17, 23 e 24 de março). Horário: duas apresentações por dia: 13h30 e 15h30. Local: Arena do Zoológico SP. Valor do ingresso: Combo Zoo SP + QG Animal a partir de R$67,45 (meia entrada). Endereço: Av. Miguel Estefano, 4241 – Água Funda. Informações em zoologico.com.br/