Espaços culturais da região indicam obras em redes sociais

A quarentena é difícil não só pelo isolamento dos amigos, do lazer e da falta de trabalho e renda. Muita gente também sente falta da programação cultural, com cinemas e espaços culturais todos fechados.

Por isso, vários espaços culturais da região estão trazendo para a internet atividades em várias formas de arte.

Museu Lasar Segall

O Museu Lasar Segall, na Vila Mariana, tem optado por divulgar obras do artista lituano que viveu no bairro há 100 anos. As pinturas de diferentes estilos e materiais produzidos pelo artista são divulgadas com descrição da temática, técnicas, data… Um delicioso e interessante passeio pelo acervo. Siga @MuseuLasarSegall no Instagram e Facebook.

Casa das Rosas

A Casa das Rosas, além de estar promovendo lives, tem seguido sua vocação e indicado livros para ler na quarentena, especialmente do poeta Haroldo de Campos que inspira e dá nome ao acervo do espaço. Siga @casadarosas e confira a vasta programação.

Cinemateca

Já a Cinemateca, que também fica na Vila Mariana, tem sugerido filmes de seu Banco de Conteúdos Culturais, disponível gratuitamente na internet. Nas redes sociais, são dadas dicas de alguns títulos que integram o acervo, com link para conferir a obra cinematográfica.

Essa semana, por exemplo, a sugestão foi para que o público descubra Gustavo Dahl (1938-2011) ao longo de sua trajetória como diretor, intelectual e gestor público, sempre defendeu um projeto político e sobretudo econômico para o audiovisual brasileiro.Entre 2008 e 2011, Gustavo Dahl confiou à Cinemateca Brasileira a preservação de seu acervo fílmico e documental. E trouxe o link para o diretor www.bcc.org.br/colecoes/gustavodahl

Para seguir todas as dicas procure nas redes sociais @cinematecabr

Sesc

Todas as unidades do Sesc também estão fechadas. Mas, a rede está com uma vasta e diversificada programação para curtir online, inclusive com atividades físicas, oficinas artesanais e muita, mas muita música. O ideal é seguir a hashtag #SescAoVivo amplia, que proporciona o encontro do público com artistas das mais diversas linguagens, em ambiente digital. É um show ao vivo diferente por dia, todos os dias!

Para acompanhar a agenda do #SescAoVivo nos canais @sescsp, siga instagram.com/sescaovivo | youtube.com/sescsp | facebook.com/sescsp