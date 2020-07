Escova vegana é nova opção de natural de alisamento dos cabelos

Já ouviu falar na Escova Progressiva Vegana? Produto ecológico com fórmula exclusiva da Lana Brasiles, a novidade tem fórmula potente exclusiva Forest Protein, que trata e nutre cabelos intensamente crespos proporcionando um liso intenso, brilho reflexivo e movimento suave. Tudo com naturalidade, sem formol e desenvolvida sem testes em animais.

O produto, para uso exclusivamente em ambientes profissionais, é uma das novidades na reabertura do salão Cut & Color Hair, na próxima terça-feira, dia 7 de julho. A reabertura foi autorizada pelo Governo do estado e Prefeitura, dentro do Plano São Paulo de retomada da economia, por seis horas diárias.

A escova vegana pode ser uma boa ideia para inovar o visual. Mas também quem está querendo tratar os cabelos que ficaram sem cuidados durante a quarentena pode agendar uma hidratação, um corte – tudo conforme os protocolos de segurança e higiene estabelecido pelas autoridades. Aliás, a profissional Rose Inoki, que ao lado de Michelle Ceródio comanda a Cut & Color, fez treinamento certificado, conforme nomas estabelecidas pelo Sebrae para o setor, para garantir seguir todas as orientações estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

“Aqui na Cut and Color sempre adotamos procedimentos de esterilização de todos os equipamentos, uso de material descartável e agora ficamos ainda mais rigorosas com todo o ambiente”, explica Rose Inoki, profissional especializada em coloração pela escola Soho e que participou de sistema de treinamento de entidades certificadoras sobre protocolos sanitários conforme orientações do Sebrae, durante a quarentena.

Vale ressaltar que, entre essas normas, está o agendamento de horário exclusivo para atendimento, já que o período de abertura diário ainda é restrito.

