Escova vegana, coloração sem amônia: novas tecnologias unem beleza e saúde

Mudar de visual, atualizar-se é sempre bom, e nesse sentido a coloração e o tratamento dos cabelos ganha cada dia mais importância. Mas, clientes são cada vez mais exigentes e isso é bom porque a indústria cosmética não para de investir em novas tecnologias para garantir a saúde dos cabelos e couro cabeludo.

Aliado ao um trabalho bem profissional, esse tipo de produto traz segurança e resultados incríveis.

No salão Cut&Color, na região da Praça da Árvore, as novidades que atendem as expectativas de clientes estão sempre na cartela.

Coloração sem amônia

Algumas pessoas sofrem com alergia ou baixa resistência à amônia, ingrediente usado na maioria das colorações de longa duração e poder de cobertura.

Ou melhor, sofriam.

Agora existe a Inoa, uma nova linha da Loreal que garante o mesmo resultado das demais, sem uso da amônia.

São dezenas de tons dessa coloração permanente, que não só não tem amônia como também não tem cheiro para uma experiência única de cor. “O cabelo é respeitado e o couro cabeludo, tratado suavemente”, diz a profissional Rose Inoki, que comanda o Salão Cut & Color, próximo à estação Praça da Árvore. Além de Rose, as hair stylists Michelle Ceródio e Janaina Sancia garantem que o produto é ideal para as clientes mais sensíveis.

“Com a coloração de cabelo INOA, a cliente experimenta reflexos naturais, brilho sublime e uma cobertura perfeita, sem reações alérgicas”, explica Michelle.

Além da ausência de amônia, o novo tipo de coloração traz resultados positivos por usar uma tecnologia a base de óleos. A formulação moderna, que cobre 100% dos cabelos brancos, proporciona cores vivas e duradouras. em tonalidades que vão desde louros sofisticados avermelhos poderosos.

Escova Vegana

Já ouviu falar na Escova Progressiva Vegana? Produto ecológico com fórmula exclusiva da Lana Brasiles, a novidade tem fórmula potente exclusiva Forest Protein, que trata e nutre cabelos intensamente crespos proporcionando um liso intenso, brilho reflexivo e movimento suave. Tudo com naturalidade, sem formol e desenvolvida sem testes em animais.

O produto, para uso exclusivamente em ambientes profissionais, é uma das novidades na reabertura do salão Cut & Color Hair.

A escova vegana pode ser uma boa ideia para inovar o visual. Mas também quem está querendo tratar os cabelos, pode agendar uma hidratação, um corte, aliado à escova vegana para dar aquela recuperada na saúde e, consequentemente, no visual.

As profissionais Rose Inoki e Michelle Ceródio, que comandam a Cut & Color, são especializadas em coloração e tratamentos pela escola Soho. Tem dúvidas sobre produtos e manutenção de cabelos com coloração? Converse com as profissionais e descubra qual o melhor produto para aliar um visual moderno, bonito e natural com a saúde dos cabelos e couro cabeludo.

Cut&Color Hair

R. Caramuru, 431

Praça da Árvore

Telefone: 2640-3660.