Escova progressiva masculina tem ótimos resultados

Foi-se o tempo em que o único cuidado de beleza dos homens era fazer a própria barba e garantir um corte de cabelo mensal. Fazer as unhas, recorrer a serviços de barbearia completos, cuidar e aparar as sobrancelhas, tintura e cortes especiais, ousados… Agora, uma novidade está conquistando também esse público preocupado em mostrar que se cuida e que valoriza essa atitude: a escova progressiva masculina.

“É importante apontar que não se trata de um alisamento, porque alguns homens acreditam que vai ficar com um aspecto muito liso e artificial. Mas os produtos que usamos são feitos para garantir um visual suave. Os cabelos ficam mais comportados, facilitam o dia a dia”, diz Michelle Cerodio, da Cut Color, salão de beleza localizado na região da Praça da Árvore.

Michelle tem formação como colorista e hair stylist pela escola Soho, mas também se especializou em barbearia. Ela comenta que, com a quarentena, muitos homens perceberam a falta que faz um cuidado periódico com o visual.

“Os clientes têm voltado a frequentar o salão, que está seguindo os procedimentos para garantir a proteção de todos, e ficam buscando novas técnicas e modernizar o visual”, relata a profissional.

Ela pondera, ainda, que a personalidade dita muito dos serviços requisitados. Há aqueles que curtem um visual mais sóbrio e tradicional: barba sempre bem feita, unhas bem aparadas, corte curto e tradicional.

Outros buscam seguir as tendências: adotam o cabelo em coque, a barba mais longa .

Quem não quer seguir modismos, mas ao mesmo tempo não se enquadra no visual mais tradicional também encontra apoio na Cut & Color. Acha que o cabelo que combina com seu rosto é outro, pode ser curto, longo, médios, assimétricos, com ou sem franja… As opções relacionadas a barba e bigode são igualmente diversas.

“O importante é ter atitude na hora de decidir o visual. Mas, claro que estamos aqui para quem está aberto a mudanças e quer conhecer as tendências”, diz a profissional.

No caso das cores, ela conta, a maioria dos homens busca um tom mais próximo ao natural ou grisalho equilibrado, sem aquele aspecto artificial e pesado.

O fato é que, seja qual for o estilo, o homem quer dicas para um visual que atenda suas próprias expectativas.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô.

Telefone: 2640-3660.