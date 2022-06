Escola de música do Ibirapuera tem inscrições abertas

A Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, acaba de abrir processo seletivo para cursos de música em nível iniciante. Ao todo são 30 vagas disponíveis para crianças e adolescentes, na faixa etária entre 10 e 12 anos, que estejam regularmente matriculados em uma unidade de ensino. As inscrições acontecem até dia 15 de junho.

Para participar do programa, os candidatos devem preencher um formulário on-line e não precisam possuir conhecimento musical. Após o cadastro, os estudantes serão convocados para uma entrevista presencial e passarão por testes de coordenação motora e de percepção rítmica, melódica e harmônica.

Os alunos aprovados na etapa de testes deverão comparecer à Escola de Música portando os seguintes documentos: comprovante de matrícula escolar; carteira de vacinação; comprovante de endereço; documentos pessoais (nome completo, data de nascimento e número do RG ou certidão de nascimento) e identidade do responsável.

Vale ressaltar que estudantes convocados que não comparecerem com os documentos indicados entrarão em uma lista de espera. Além disso, alunos de escolas públicas estarão isentos do pagamento da matrícula e a mensalidade é 100% gratuita durantetodo o curso.

O curso básico de formação em Música tem duração de três anos e é distribuído em seis semestres. A Escola de Música do Parque Ibirapuera funciona às segundas, terças, quartas e quintas-feiras em dois horários: manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 14h às 18h. Já aos sábados, as atividades ocorrem das 8h às 13h.

O que é a Escola de Música do Ibirapuera

Fundado em 2005, o centro de formação musical é sediado no subsolo do Auditório Ibirapuera, obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, projetado nos anos 50 e construído no início dos anos 2000. Atualmente, o programa conta com 63 estudantes matriculados na escola e 24 alunos e ex-alunos que compõem a Orquestra Furiosa, comandada por Proveta, um dos maiores nomes da música brasileira.

As aulas de instrumentos musicais previstas para este semestre para os estudantes que já participam do programa são: contrabaixo (acústico e elétrico), violão, canto, saxofone, fagote, flauta, oboé, clarinete, bateria, percussão popular, percussão erudita, canto, trombone, trompa, tuba, eufônio, trompete, acordeon. Em atendimento à uma demanda dos alunos, em breve, a Urbia abrirá vagas para guitarra elétrica, cavaquinho e bandolin.