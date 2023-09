Equipe do salão Cut&Color celebra oito anos de sucesso na Praça da Árvore

Talentosas, elas não apenas apostam na boa formação, resultado da atuação na Soho e outros grandes salões da região. Acreditam também na importância de estarem sempre antenadas, ligadas nas tendências em cosméticos, novos cortes, tratamentos, cores em alta… Enfim, tudo que movimenta a beleza, em se tratando de cabelos, pele, unhas. As profissionais cabeleireiras Michelle Ceródio e Rosemary Inoki criaram, com esse espírito, a Cut&Color Hair há oito anos.

“Tem sido um desafio e tanto, mas a satisfação da clientela nos mostra que estamos no caminho certo”, aposta Michelle. Especialista em coloração e cortes femininos, ela também se aperfeiçoou nos últimos anos com cursos de barbearia e arrasa inclusive em visuais masculinos ousados e inovadores.

“Acho que nosso segredo está justamente nesse equilíbrio entre entender a vontade de cada cliente e não ultrapassar os limites de cada um, ao mesmo tempo em que conseguimos sugerir mudanças, quando esse é o desejo”, completa Rose Inoki.

Talvez seja justamente por isso que o salão está sempre movimentado com o mais variado público. São pessoas de diferentes idades – de crianças a idosas – e estilos. Se em um dia é possível encontrar um jovem que quer raspar ou fazer marcas em um lado do couro cabeludo, no outro pode haver uma senhora acima de 80 anos buscando uma maquiagem suave e um penteado caprichados para comparecer a um casamento.

Outro diferencial é a constante preocupação com a saúde dos cabelos. “Várias descolorações em seguida ou outros procedimentos mais agressivos podem danificar os cabelos se não forem feitos na frequência correta, com produtos de qualidade. Estamos aqui para garantir essa orientação também, porque a satisfação da clientela não está apenas em alcançar a cor desejada, mas especialmente em manter cabelos saudáveis, com movimento e brilho”, diz Rose. O trabalho de apoio da assistente Taísa auxilia nos bons resultados, agilizando escovas, hidratações e outros tratamentos.

Nos serviços de manicure e pedicure, a saúde é igualmente preocupação de partida, com materiais esterilizados e individuais. Manter uma cartela de cores bem diversificada é outra ação que a clientela adora. “As manicures Taise e Lu sempre tem alguma novidade para apresentar”, garante Michelle.

Na busca por oferecer sempre profissionalismo, a Cut&Color conta ainda com atendimento especializado em podologia, com Maria Celia Silva. São tratamentos para problemas como micose, unhas encravadas, joanete, calos, pés diabéticos e outras situações, sempre com horário agendado e em sala especialmente preparada, com equipamentos adequados.

Outro atendimento diferenciado na Cut&Color é a depilação. Além do método tradicional com cera quente, há a possibilidade de optar pela depilação egípcia, com a profissional Taise, ou “com linha”, ideal para pelos mais finos ou pelugens. “Há clientes que usam a depilação egípcia para partes do corpo como braços ou pernas, mas a maioria escolhe para garantir bons resultados em buço, orelhas, rosto, sobrancelhas”, explica Rose.

A proposta síntese da Cut&Color é ser um salão moderno, ágil e que garanta resultados dentro da expectativa dos clientes. “Moderno, pra nós, é saber perceber a beleza na diversidade, em cada idade, em cada pessoa”, resumem as profissionais.

Agende um horário e vá conhecer. A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, das 10h às 18h. WhatsApp 11 95430-8195.