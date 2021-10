Entidades se unem em drive-thru solidário contra fome na Vila Mariana

No próximo sábado, 30 de outubro de 2021, das 10h às 16h, o Sesc Vila Mariana e o Senac Jabaquara realizam um Drive-thru Solidário na Rua Domingos de Morais, altura do número 1990.

Com apoio da Unifesp, a ação pretende arrecadar alimentos não perecíveis para instituições sociais localizadas no entorno da Vila Mariana. Vale ressaltar que a parceria firmada entre Unifesp e Sesc São Paulo não é recente e está pautada pela cooperação técnica entre ambas as instituições com o objetivo de viabilizar ações conjuntas em prol da produção de conhecimento e do acolhimento social. Assim, é de extrema relevância o apoio da Universidade a essa ação.

Dentre os alimentos não perecíveis que podem ser doados estão arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca. E aqueles que passarem pelo local para fazer sua doação e ajudar as instituições ganharão um livro da Editora Senac!

O ponto de arrecadação escolhido, Rua Domingos de Morais, altura do número 1990, está localizado próximo às estações Vila Mariana (Linha 1- Azul) e Chácara Klabin (Linha – 2 – Verde) do Metrô.

Além desta ação pontual que acontece no dia 30/10, as unidades do Sesc e Senac em São Paulo são pontos permanentes para doação de alimentos não perecíveis. Juntas, as instituições somam mais de 100 endereços espalhados pela capital e interior do Estado.

Programa

Mesa Brasil

Desde o início da pandemia o Sesc São Paulo tem intensificado suas ações contra a fome por meio de seu programa Mesa Brasil – uma iniciativa que, desde 1994, trabalha no combate ao desperdício de alimentos e promove parcerias com a sociedade civil e empresários para a arrecadação e doação de alimentos para instituições sociais.

Em 2020 as ações resultaram na arrecadação de mais de 7,2 toneladas de alimentos e de 1.150 instituições beneficiadas.

As doações arrecadadas são entregues a instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil, que repassam os itens para as famílias assistidas, contemplando camadas da sociedade que atualmente vivem em situação de vulnerabilidade social.

Serviço: Drive-Thru Solidário

Ação de combate à fome do Sesc Vila Mariana e Senac Jabaquara com apoio da Unifesp e Subprefeitura da Vila Mariana. Dia 30 de outubro de 2021, sábado, das 10h às 16h.