Enel pede que população denuncie ligações clandestinas de energia

A Enel Distribuição São Paulo encontrou fraudes no consumo de energia em 46 estabelecimentos comerciais na região Metropolitana de São Paulo apenas no último mês. As operações planejadas pela distribuidora foram executadas com o apoio da Polícia Civil. Ao todo, foram vistoriados 53 locais, dos quais 46 apresentavam alguma irregularidade na medição do consumo de energia.

Entre os locais onde foram encontradas as fraudes estão bares e lanchonetes em geral, como pizzarias, além de minimercados e mercearias, sorveterias, açougues, pequenas indústrias e até quadras de futebol, em diferentes bairros. As fraudes identificadas atestam que o furto de energia não está somente nas residências e comunidades, mas é comumente encontrado também em estabelecimentos comerciais.

Além de ser crime — com pena prevista em lei de um a oito anos de reclusão –, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

As fraudes e os furtos impactam também no valor das tarifas de energia de todos os consumidores. Isso ocorre porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regula o setor elétrico, reconhece nas tarifas uma parte das chamadas ‘perdas comerciais’ das distribuidoras.

Como denunciar gato

A população também pode ajudar no combate às ligações clandestinas, denunciando situações suspeitas. Confira algumas dicas:

– As ligações regulares precisam passar por um medidor de energia. Se tiver uma conexão direto da rede elétrica para uma residência, comércio ou indústria, pode ser uma ligação clandestina;

– Fios sustentados por madeiras, bambus e outras estruturas improvisadas, também podem sinalizar que há um gato na rede de energia;

– Quando um estabelecimento comercial vende mercadorias por preços baixíssimos, desconfie, pois o local pode estar praticando uma fraude na energia;

– Presença de pessoas que acessam e manuseiam a rede elétrica do bairro, sem nenhum tipo de identificação ou equipamento de proteção, pode representar uma situação irregular. Somente a Enel tem autorização para trabalhar com a rede elétrica de forma segura e legal.

No site da Enel São Paulo tem uma área exclusiva para denúncias de fraude. Para saber mais, acesse: bit.ly/3pxiGfY