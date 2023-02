Enel monta operação para garantir atendimento no Carnaval

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê que esse fim de semana prolongado de carnaval terá temperaturas altas. Os modelos de previsão indicam que a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve aliviar o calor dos últimos dias e provocar chuvas generalizadas e volumosas.

Nesse cenário, um dos temores da população que vive na capital é com a energia elétrica. Já nas últimas semanas, houve vários relatos de interrupção do fornecimento em diversos bairros da Zona Sul.

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, informou que foi elaborado um plano operativo voltado especialmente para o Carnaval 2023 na capital. Segundo a concessionária, o objetivo é garantir o pleno fornecimento de energia durante a folia.

No Carnaval de Rua, a Enel Distribuição São Paulo, além de todo suporte técnico, também tem a preocupação de orientar a população com cuidados básicos quanto à rede elétrica na hora de aproveitar a festa. Confira:

– Não lance serpentinas, confetes ou qualquer material na rede elétrica;

– Não instalar qualquer adereço nos postes ou próximo a rede elétrica;

– Não usar a rede elétrica para instalações clandestinas. Furtar energia é muito perigoso. Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes;

– Ao montar e desmontar qualquer estrutura para Show, fique atento e mantenha distância da rede elétrica;

– Antes de se divertir em Trio Elétrico ou Carro alegórico, verificar se o local que vai transitar não tenha rede elétrica.

Atendimento 24 horas

As ações especiais da companhia para o Carnaval 2023 também envolvem a área de atendimento ao cliente, que já funciona 24 horas por dia, através da Central de Atendimento no 0800 72 72 120. Segundo a concessionária, as solicitações dos consumidores continuarão sendo atendidas normalmente no período da festa.

Os canais digitais da distribuidora também funcionarão normalmente. Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual (www.enel.com.br), do aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS Link e Android (Link); pelas redes sociais — Facebook (Link) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 72 72 120).

As lojas de atendimento presencial não abrirão no Carnaval, e voltam com funcionamento normal a partir das 12h do dia 22/02/2023.