Enel e Prefeitura vão adotar novo protocolo para poda de árvores

Quase toda semana tem queixa: ou as podas de árvore estão atrasadas, ou foram mal feitas e comprometeram a saúde e a estabilidade da árvore, ou a Enel executou as podas e deixou os galhos interditando as calçadas, por vários dias…

Agora, Prefeitura e Enel anunciaram que foi firmado um novo convênio que deve garantir eficiência e qualidade a esses serviços. A Enel, distribuidora de energia, é responsável pela poda das árvores em meio urbano quando elas atingem a fiação elétrica.

Segundo a Prefeitura, o grande diferencial do novo convênio é o estabelecimento de técnicas e regras mais adequadas ao manejo das árvores e no cuidado para manter o equilíbrio das espécies arbóreas, para minimizar os problemas ocasionados pela queda de galhos e árvores no sistema de distribuição de energia elétrica, visando a preservar a integridade e qualidade da arborização na cidade de São Paulo.

Nas podas realizadas pela Enel, a Prefeitura pode sugerir que a concessionária faça eventuais adaptações na rede elétrica para preservar as árvores.

Outro destaque do convênio é que a Enel está desenvolvendo um sistema eletrônico para tornar a troca de informações mais rápida. A plataforma estará funcionando em julho e possibilitará a fiscalização pela Prefeitura, por meio de laudos técnicos e fotos da operação. Essa ferramenta também substituirá o envio de ofícios da Prefeitura à concessionária.

A Prefeitura ainda garante que essa agilidade resultará em menor demora em todo o processo – desde o pedido de moradores até a retirada das sobras do serviço, que passam a ser feitas pela própria Enel. Agora, o prazo limite será de 60 dias.

Além disso, o prazo para desligamento da rede de energia elétrica, quando necessário para manejos especiais, foi alterado de 45 para 30 dias.