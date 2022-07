Encontro debate educação inclusiva

Nesse sábado, 16 de julho, diversas entidades, agentes públicos e lideranças ligadas à Pessoa com Deficiência se reunirão para a quinta edição do Fórum da Pessoa com Deficiência Vila Mariana. A programação contará com debates sobre educação inclusiva e conta com a participação do Governo Municipal e do Museu da Inclusão.

“A discussão é baseada no tema da Campanha da Fraternidade da CNBB de 2022, Fraternidade e Educação. ”, revelou a fundadora do Fórum, Márcia Nórcia. De acordo com ela, a intenção é levantar propostas para o Governo e Entidades sobre a educação inclusiva.

O Museu da Inclusão apresentará o Projeto Rede de Memórias da Pessoa com Deficiência e os resultados iniciais. O objetivo é realizar um mapeamento dos Patrimônios e acervo das Pessoas com Deficiências que estão preservados em Instituições que atuam com esse público no Estado. De acordo com a museóloga responsável, Pollynne Santana, “O projeto visa criar uma Rede na qual o Museu da Inclusão possa dialogar com realidade dos territórios desses grupos e seus agentes. Para tanto, a criação dessa Rede se inicia na região da Vila Mariana”, conta.

Por fim, o evento encerra com informes sobre uma rota acessível feita pela prefeitura para ligar Instituições para pessoas com deficiência a estações de metrô. Para o Subprefeito da Vila Mariana, Luís Felipe Miyabara: “Trata-se de um projeto essencial para uma mobilidade urbana verdadeiramente inclusiva. Fico muito feliz em poder apresentar atualizações a respeito no fórum”.

Apesar dos seletos convidados e participantes, o evento é aberto para a sociedade civil e é gratuito. Para participar é preciso realizar a sua inscrição em um formulário online com antecedência. Mas para aqueles que, por qualquer motivo, não puderem comparecer ao local, o Museu da Inclusão fará uma transmissão ao vivo em seu canal do Youtube. Acontecerá entre 14h e 17h no dia 16 de julho, na Paróquia São Francisco de Assis da Vila Clementino.