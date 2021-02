Empanadas de Paola Carosella chegam à zona sul paulistana

Os amantes da gastronomia têm agora um novo point especial dentro do Shopping Jardim Sul. A La Guapa Empanadas Artesanais, acabou de inaugurar no empreendimento e fica localizada no Piso 2, em frente ao cinema.

A famosa rede de cafés e empanadas, da cozinheira Paola Carosella em parceria com o empresário e restauranteur Benny Goldenberg, já é bem conhecida por suas deliciosas empanadas feitas a mão por empanadeiras (os) e, agora, todo esse cuidado pode ser encontrado no shopping.

Além das empanadas, os clientes também poderão encontrar por lá produtos exclusivos, como o café – feito com blend desenvolvido pela marca, a pimenta, o alfajor, o sorvete, a cerveja artesanal, dentre outros, reforçando o conceito da rede de oferecer produtos especiais.

História

Inaugurada em 2014 pela cozinheira Paola Carosella em parceria com o empresário e restaurateur Benny Goldenberg, a La Guapa é uma rede de cafés de empanadas artesanais latino-americanas. As empanadas da La Guapa são todas feitas a mão por empanadeiras e empanadeiros, e a frase “Se hacen con las manos, se comen con las manos” decoram a parede do café e indicam a melhor forma de comer uma boa empanada. Além das empanadas, a La Guapa serve também produtos exclusivos como o café, feito com blend desenvolvido pela marca, a pimenta, o alfajor, o sorvete, a cerveja artesanal, dentre outros, reforçando o conceito da marca de oferecer produtos especiais.

Destaque também para o delicioso Tabletón, uma sobremesa feita com massas crocantes com raspas de laranja e limão siciliano, intercaladas com muito doce de leite e polvilhadas com cacau.

Atualmente, são 13 lojas em funcionamento em São Paulo e essa é a primeira na zona sul paulistana, no Shopping Jardim Sul, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 5819, no Morumbi (Vila Andrade). La Guapa também tem lojas na Augusta, Berrini, Centro, Cidade Jardim, Itaim, Jardins (1 e 2), Higienópolis, Pinheiros, Vila Leopoldina, Vila Olímpia e Tatuapé, além de uma Cozinha Central de Delivery e uma fábrica que produz as empanadas artesanalmente e os produtos exclusivos da marca.

O horário de funcionamento da nova unidade segue o horário de funcionamento do shopping, ou seja, até 20h. Site: www.laguapa.com.br. Instagram: @laguapasp • Facebook: facebook.com/laguapaempanadas/