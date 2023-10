Em pré-campanha a prefeito, Boulos visita Jabaquara

A desativação da maternidade no Hospital Municipal de Vila Santa Catarina é um dos focos de críticas do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura paulistana. Em pré-campanha a Prefeito, cargo que vai disputar pelo Psol em 2024, Boulos esteve no Jabaquara e conversou com lideranças, deu entrevistas, circulou pelos bairros discutindo possíveis projetos.

“Ninguém é contra o Centro Oncológico que está sendo montado no hospital da Vila Santa Catarina. Mas há possibilidade de manter os dois serviços”, disse o deputado ao comentar as decisões da Prefeitura sobre a unidade.

Boulos ainda criticou outros projetos atuais da Prefeitura, como o Programa de Recapeamento. “A Avenida Jornalista Roberto Marinho não era prioritária. Tiraram um asfalto bom para colocar outro, quando há várias ruas internas do bairro que estão em péssimo estado”, alfinetou o pré-candidato.

Questionado sobre a Operação Urbana Água Espraiada, Boulos não deixou clara sua posição. Ele afirma que a montagem do plano de governo contará com participação de urbanistas e especialistas que vão definir o melhor destino deste e outros projetos que impactam na vida da cidade.

Disse também que uma das prioridades locais em um eventual mandato seu seria cuidar do Córrego do Cordeiro, que ainda hoje provoca enchentes ao longo do ano e tem problemas de manutenção.

Outro tema levantado foi sobre eventuais propostas para garantir qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos na cidade. “Realmente, a pirâmide etária está se invertendo e a população idosa vai aumentar consideravelmente nos próximos anos”, observou.

Segundo Boulos, é preciso que a Prefeitura invista não apenas em saúde, mas também em programas culturais, de lazer e geração de renda ou emprego para o público dessa faixa etária. Ao mesmo tempo, aproveitou para criticar o desconto em folha de 14% dos aposentados no sistema municipal (SampaPrev) e as licitações para compras de fraldas geriátricas pelo município que, de acordo com denúncias, teriam sido superfaturados.

Depois do encontro com a imprensa, o candidato ainda circulou por bairros do distrito, conversou com lideranças comunitárias e religiosas, teve encontros com comerciantes e professores.

Falou sobre a possível implementação de um novo terminal de transportes para o bairro, embora os terminais atualmente existentes sejam de responsabilidade do Governo do Estado (terminal de trólebus e terminal de metrô – linha 1 azul), além do terminal Rodoviário intermunicipal com conexões com o litoral sul. Reorganizar as linhas de ônibus municipais e a circulação no entorno é a meta.