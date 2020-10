Em leilão, Governo vende dois imóveis na Avenida Ricardo Jafet

Dois imóveis na Avenida Ricardo Jafet estão na lista dos bens que o Governo do Estado disponibilizou para o mercao e que – já foram vendidos. O leilão aconteceu no sdias 29 e 30 de setembro.

Um deles fica na Avenida Ricardo Jafet, 1777 e estava avaliado em mais de R$ 13 milhões de reais (foto). O terreno urbano com área total de 3.838m² e sua descrição apontava que o local está parcialmente ocupado por uma borracharia.Ainda na Ricardo Jafet, 2821, há outro terreno de 2.120,00 m², Nº 2821 sendo oferecido pelo valor de R$ 3.990.000.

No total, o Governo havia ofertado 38 imóveis e 24 deles já foram vendidos, totalizando um valor de R$ 73,7 milhões. Segundo o Governo, esse valor superou em 42% acima da avaliação mínima. Ainda não há mais detalhes sobre os compradores e sobre os imóveis não adquiridos.

O imóvel mais caro da lista era um existente na Avenida Irerê, no Planalto Paulista, que já foi ocupado, no passado, pelo Departamento de Polícia Judiciária do Estado, o Decap.

O valor mínimo pedido foi R$ 15,3 milhões de reais mas o imóvel ainda não foi arrematado e encontra-se com licitações encerradas. Tem área total de terreno de 3.500,00m², com área construída de 2.200,00m², com Transcrição 63941 e 109622 do 14º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital.

O maior ágio foi de 213%, obtido em um imóvel de Barretos, que recebeu 155 lances na disputa. A modalidade de disputa foi a de maior oferta. Os interessados tiveram acesso aos preços iniciais e às características dos imóveis pelo site www.imoveis.sp.gov.br, assim como puderam participar dos certames online e também presencial.

A disputa

Todos os imóveis ofertados – que ficavam tanto na capital quanto no interior do Estado – estão catalogados no Conselho do Patrimônio do Estado e não têm mais uso. São terrenos e imóveis de órgãos públicos já desativados, como antigas garagens e delegacias da Polícia Civil, que, com a centralização administrativa, migraram para novos espaços integrados.

“Os imóveis com o maior número de interessados foram duas garagens da Polícia Civil, ao lado do metrô Butantã, com 15 participantes. Mesmo com a pandemia, o crescimento das receitas com a venda de imóveis públicos já foi de 70% nesse ano, o que reflete o nosso compromisso em aumentar a eficiência governamental”, afirmou Bruno Correia, Presidente do Conselho do Patrimônio do Estado. Os imóveis não vendidos serão licitados novamente até dezembro.

Em 2020, o Governo do Estado já alienou 31 imóveis, totalizando R$ 80,2 milhões arrecadados, além de 15 imóveis vendidos pelo Fundo de Investimento Imobiliário, com rendimento de R$ 50 milhões. Os recursos arrecadados serão investidos prioritariamente nas áreas de segurança pública, saúde e educação.

As informações e a lista das vendas efetuadas podem ser acessadas pelo site www.imoveis.sp.gov.br.

O Estado conseguiu mais de R$ 103 milhões com a venda de 35 imóveis e terrenos no ano passado, entre fundo imobiliário e licitações. Os valores obtidos são destinados a investimentos nas áreas da segurança pública, saúde e educação.

Na capital, são dez imóveis em diversas regiões, totalizando R$ 84,4 milhões.