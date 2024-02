Elimine resíduos de quintais, jardins e garagens

A cidade de São Paulo ainda enfrenta a temporada de chuvas, que deve se prolongar até o final do próximo mês de março.

As tempestades e chuvas intensas trazem alguns riscos para além dos pontos de alagamento. É importante ficar atento ao descarte de resíduos.

Ainda que feito de forma correta, ou seja, ainda que o lixo esteja bem embalado em sacos resistentes, é preciso ficar atento para o horário em que a equipe de coleta passa em sua rua.

Na verdade, são duas equipes diferentes, com caminhões diferentes – a que recolhe lixo comum e aquela que leva material reciclável.

Tanto a coleta seletiva quanto a tradicional são serviços feitos pela concessionária Ecourbis Ambiental nas zonas sul e leste da cidade. Para conferir esses horários, basta acessar clicando aqui.

Importante, especialmente nessa época do ano, é ficar atento para manter seus quintais, jardins e garagens limpos, sem acúmulo de objetos inservíveis.

Além de manter sempre limpos os pratinhos sob vasos e trocar cotidianamente a água do bebedouro de animais, evite manter resíduos de qualquer natureza.

Embalagens, potes, pneus velhos, tonéis, latas, caixas de plástico, garrafas… Todos esses objetos podem acumular água parada e servir de criadouro para mosquitos Aedes aegipty, transmissor da dengue e outras viroses que estão com muitos registros de casos em todo o país.

As larvas são depositadas em água parada e eclodem principalmente em dias quentes, ou seja, nessa época chuvosa a tendência é haver proliferação se houver o ambiente propício.

Mantenha recipientes plásticos, de vidro ou metal por poucos dias em áreas abertas, encaminhe para a reciclagem por meio da coleta seletiva ou levando até pontos de entrega voluntária – há vários em praças, próximos a condomínios e também em ecopontos.

E por falar em ecopontos, é neles que os munícipes devem descartar, de forma gratuita e correta, objetos de grande porte como pneus, latões e tonéis ou outro inservíveis . Os ecopontos funcionam diariamente e estão espalhados por toda a cidade. Recebem também entulho, sempre na quantidade máxima de um metro cúbico por dia.

Os endereços de ecopontos – que também recebem entulho, no limite de um metro cúbico diário – e a agenda do serviço de Cata Bagulho em todas as regiões da cidade estão disponíveis aqui.

Aproveite que o Carnaval já passou, o período letivo das escolas e faculdades está em fase inicial e invista nessa reorganização. Desapegue de objetos e aparelhos quebrados, sem uso ou obsoletos e encaminhe para reciclagem ou descarte correto.