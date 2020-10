Eleitor pode usar e-título para votar ou justificar voto

Nas eleições de 2020, os eleitores podem e devem optar pelo e-titulo, que é um título de eleitor disponível por aplicativo de celular e que substitui o título de papel na hora de votar.

Disponível gratuitamente, o e-Título poderá ser usado pelos eleitores para obter informação sobre a seção de votação. É muito importante que o eleitor confirme esse dado antes de sair de casa no dia da eleição. Como houve, por uma questão logística, a agregação de seções eleitorais, alguns eleitores foram transferidos temporariamente de seção. A informação também pode ser conferida no site www.tre-sp.gov.br.

O e-Título ainda auxiliará os eleitores faltosos para justificar a ausência às urnas nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente.

No dia da eleição, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral deverá utilizar o sistema Justifica Brasil – contido no aplicativo – para justificar a falta. O sistema vai detectar, por meio de recursos de georreferenciamento, se o eleitor realmente está fora do município onde deveria votar.

No primeiro turno de votação, aliás, a justificativa de ausência só será possível pelo e-Título. Diferentemente de outras eleições, neste ano não serão instaladas mesas receptoras de justificativa no primeiro turno no Estado.

Para os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência no dia da eleição, o e-Título também será útil. Nesse caso, o eleitoral faltoso, que tem 60 dias para justificar, poderá utilizar o sistema Justifica.

Fake news

Paralelamente, é importante apontar que está circulando uma notícia falsa pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, indicando que o Tribunal Superior Eleitoral permitiria o voto por meio do celular ou da internet nas Eleições 2020.

O voto continua presencial, ou seja, o eleitor precisará comparecer às zonas eleitorais munido de seu e-título no celular ou título de eleitor em papel e documento com foto.