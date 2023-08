Ecourbis inicia projeto piloto para ampliar a reciclagem do vidro

Pontos de entrega voluntária foram instalados pela Concessionária Municipal em locais estratégicos nas subprefeituras de Capela do Socorro, Santo Amaro e Vila Mariana. Em seguida, serão realizadas ações de educação ambiental para sensibilizar os proprietários de bares e restaurantes, bem como os frequentadores, a contribuir com o descarte correto do material

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Concessionária Municipal Ecourbis Ambiental, deu início a um projeto-piloto com o objetivo de contribuir para o aumento da reciclagem de vidro, no âmbito da expansão da coleta seletiva de materiais recicláveis na capital paulista. Para tanto, no final do mês de julho, foram instalados Pontos de Entrega Voluntário (PEVs) em vias públicas estratégicas, nas subprefeituras de Capela do Socorro, Santo Amaro e Vila Mariana, em locais (relação completa abaixo) próximos a bares e restaurantes e com fluxo mais intenso de pessoas.

Os equipamentos contam com capacidade para armazenar até 3 m³ (metros cúbicos) e neles poderão ser disponibilizados garrafas, copos e recipientes em geral, além de cacos/fragmentos. Inicialmente, o recolhimento do material disponibilizado nos PEVs está programado para ser realizado uma vez por semana, mas, de acordo com a evolução do volume coletado, a periodicidade poderá ser ajustada.

Para sensibilizar a população sobre a iniciativa e a importância de garantir a destinação e tratamento adequado do vidro, que pode ser reciclado infinitas vezes, a Ecourbis deu início nesta quinta-feira, 27, a ações de educação e conscientização ambiental. Neste primeiro momento, profissionais da Ecourbis irão aos estabelecimentos comerciais e residências do entorno para informar que a região conta com um equipamento específico para o descarte de vidro. Em um segundo momento, a equipe de Educação Ambiental retornará aos locais, mas em horário com maior movimento de clientes, para conversar com os frequentadores dos bares e restaurantes e divulgar a iniciativa.

A expectativa é de que, com um maior volume de vidro sendo direcionado para os PEVs, sejam registradas melhorias em diversas frentes. Uma delas é a redução desse tipo de material que hoje é encaminhado ao aterro sanitário, impossibilitando o seu aproveitamento. Outro benefício é incremento da renda das cooperativas de catadores conveniadas à prefeitura de São Paulo.

Todo o vidro disponibilizado nos PEVs e coletado pela Ecourbis será encaminhado para a Central Mecanizada de Triagem – CMT Carolina Maria de Jesus, operada pela Ecourbis. A venda do material será conduzida pela Coopercaps, cooperativa conveniada à Prefeitura.

A partir da avaliação dos resultados do projeto-piloto, o número de pontos de entrega voluntária de vidro deverá ser ampliado para outros pontos da cidade.

Locais dos Pontos de Entrega Voluntários (PEVs) para o descarte de vidro (copos, garrafas, recipientes e cacos e fragmentos).

Subprefeituras: CS – Capela do Socorro / SA – Santo Amaro / VM – Vila Mariana