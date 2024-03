Ecoponto Rubem Berta já está operando

O s baixos do viaduto Onze de Junho, na divisa entre os distritos Vila Mariana e Moema, sempre foram considerados um problema de difícil solução. Pessoas em situação de rua, catadores, famílias em busca de doações ocupam a área há anos e muita sujeira e entulho se acumulam ali. Várias propostas já foram implantadas, sem sucesso: uma barraca de frutas, construção de talude e até uma cabine da Guarda Civil Metropolitana.

Agora, a Prefeitura decidiu implantar ali um ecoponto, ou seja, justamente um equipamento público gratuito que recebe material recolhido por catadores, como entulho e ferro velho. Chamado de ecoponto Moema – distrito que ainda não contava com um desses, a nova unidade é já o quarto do tipo na área da Subprefeitura da Vila Mariana.

A inauguração contou com a presença do próprio prefeito Ricardo Nunes, durante as ações do Prefeitura Presente. Segundo a Prefeitura, o local, que era ponto frequente de descarte irregular de entulho, recebeu caçambas para cada tipo de resíduo e era uma demanda dos moradores da região.

“Pessoal, não joga lixo na rua. Jogou? Multa de R$ 25 mil! Nós, da Prefeitura, vamos à delegacia prestar queixa de crime ambiental. Temos 126 lugares espalhados pela cidade para levar gratuitamente o lixo, não o caseiro, mas restos de entulho, que vão ser acionados nos locais certos, como volume, madeira. Tem um sofá velho? Traz para cá, se você jogar na rua, quando chover vai entupir os córregos, causando enchente e ainda temos a questão da dengue”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Com o Ecoponto, o local passa a ser próprio para receber descartes e evita a junção desordenada do material que causa mau cheiro, pragas urbanas e impactos negativos na paisagem local. Isso porque a Avenida Onze de Junho e a Rua Dr Haberbeck Brandão são vias repletas de comércios e os empresários da região sofriam com o descarte irregular.

Outro equipamento próximo à região é o Hospital Rubem Berta, que agora não terá mais problemas com os entulhos.

O Ecoponto está localizado na Av. Rubem Berta, 3 (baixos do viaduto Onze de Junho, ao final da Av. José Maria Whitaker.

O que são os Ecopontos

Os Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis. Nos Ecopontos, o munícipe poderá dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo. Todos os ecopontos têm atendimento diário e gratuito e funcionam de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 18h.

A cidade também dispõe de pontos de coleta para entrega de outros materiais (óleo de cozinha, pilhas, raio-X, remédios, dentre outros) que não podem ser descartados nos Ecopontos. Saiba mais e encontre os endereços de todos os ecopontos clicando aqui.

Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento 156.