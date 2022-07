É preciso cuidar das represas

Maior manancial da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o Sistema Cantareira voltou a operar na faixa de Alerta no início de julho. Assim, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) poderá captar até 27 metros cúbicos por segundo dos reservatórios do Sistema Cantareira, em vez do limite máximo de 31m³/s da faixa de operação de Atenção, que estava vigente desde março deste ano.

A redução do armazenamento dos reservatórios do Sistema Cantareira, causada pelas chuvas abaixo da média dos últimos meses, fez com que o Sistema Equivalente ficasse abaixo dos 40% de seu volume útil em 30 de junho, quando as represas Jacareí, Jaguari, Cachoeira e Atibainha estavam com 39,72% de seu volume útil. No ano passado, nessa mesma data, o Sistema Cantareira estava com 45% de seu volume útil.

Embora situado ao norte da capital paulista, o sistema cantareira tem interligações que acabam por fornecer água também para outras regiões da capital. E a zona sul paulista, que conta com duas grandes represas – Guarapiranga e Billings -, não tem autossuficiência para garantir abastecimento sequer local.

Só que, vale ressalvar, em tese teriam. Com 106,6 km² de extensão e armazenamento de 995 milhões de m³ de água, a Billings tem capacidade equivalente a todo sistema Cantareira. Ela tem ainda a vantagem de estar parcialmente na capital, o que evitaria os desperdícios causados pela distribuição da água a partir do Cantareira.

O que, entretanto, explica o baixo uso da Billings? A poluição das águas: atualmente, apenas dois pequenos braços do reservatório têm suas águas destinadas ao fornecimento de água, já que o restante não é potável.

E, no inverno, quando chovem pouco e todos esses reservatórios têm sua capacidade reduzida, a preocupação aumenta. Na Guarapiranga, grupos de voluntários têm retirado centenas de toneladas de plásticos e outras sujeiras que se acumulam ao longo do ano e na época da seca surgem nas margens, emergem em vários pontos.

As águas dos reservatórios são poluídas por conta de falta de ligações de esgoto ou emissões clandestinas. Mas, além disso, o descarte irregular de resíduos e lixo por toda a cidade acabam trazendo resultados negativos também para as represas.

Sem falar que há descarte irregular – de lixo, entulho, móveis velhos, equipamentos e até veículos obsoletos nas próprias margens, o que é crime ambiental, passível de multa superior a R$ 18 mil reais.

Lembre-se: além de descartar corretamente seu lixo doméstico, enviar materiais recicláveis para a coleta seletiva. Pneus, lâmpadas e lixo eletrônico devem ser retornados aos fabricantes. Entulho e objetos inservíveis podem ser deixados gratuitamente, até o limite de um metro cúbico diário, em um dos 109 ecopontos existentes na cidade. Confira os endereços em bit.ly/3IyXj3z