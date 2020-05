É possível recuperar dados de computador quebrado?

Quem nunca se desesperou porque um computador, de repente, parou de funcionar? Ou apresentou um defeito que indicava a perda total de dados?

Muitas vezes, o maior temor quando um laptop ou desktop deixa de funcionar nem é o custo da manutenção, da nova peça necessária para recuperar o equipamento, mas sim todo o conteúdo que estava em seu HD.

“O mau funcionamento pode acontecer pelos mais diferentes motivos, que vão desde um vírus que infectou o computador até mau uso, queda do equipamento, tempo de vida do disco rígido ou alguma outra peça que causou um curto e impede o bom funcionamento”, explica Mario Suzuki, engenheiro eletrônico que há mais de 30 anos trabalha com assistência técnica em informática.

Mas, ele traz boas notícias: na maioria dos casos, é possível recuperar os dados que o usuário considerava perdidos. “Mesmo em computadores formatados, ou seja., em que o disco rígido foi apagado, há uma memória gravada, os rastros do usuário foram deixados”, diz o engenheiro.

Vale ainda ressaltar que um computador infectado por vírus pode ser altamente perigoso. “Atualmente, por conta da pandemia, diversos golpes estão sendo praticados na internet, enganando usuários por emails, mensagens em redes sociais. É preciso tomar cuidado porque, muitas vezes, um vírus pode roubar dados pessoais que serão usados para acessar contas bancárias, fazer cadastros indevidos e muitas outras ações criminosas”, explica o técnico.

O engenheiro faz limpeza e varreduras em computadores tanto para identificar problemas que implicam em mau funcionamento quanto para eliminar vírus. Ele faz um diagnóstico e pré-orçamento ainda por telefone, conforme descrição do problema. Depois, vai até a casa ou escritório do cliente, retira o laptop – ou desktop, tudo com agilidade e segurança.