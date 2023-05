É festa junina que você quer?

É bem verdade que os sabores e altas temperaturas do verão fazem muito sucesso, especialmente para quem vive num país tropical como o nosso. No entanto, é inegável, também que as temperaturas amenas ou mesmo frias do outono/inverno despertam aquele interesse por sabores tão tipicamente brasileiros. E não estamos falando apenas de queijos, vinhos e pizzas, mas especialmente do gostinho caipira das festas juninas.

Curau, pinhão, quentão, arroz doce, espetinhos de churrasco… Chegou o tempo dos “arraiá”, de curtir quadrilha e brincadeiras diversas nas fetas juninas que acontecem em paróquias, colégios, praças e ruas, organizadas por comunidades. Cada uma com suas características, mas todas celebrando uma cultura muito brasileira.

Depois dos cancelamentos em anos anteriores, então, por conta da pandemia, as festas juninas prometem atrair ainda mais fãs. O São Paulo Zona Sul já tem roteiro com algumas delas, confira.

IMSJT

No Instituto de Meninos São Judas Tadeu, na Avenida Itacira, acontece um dos mais movimentados arraiá.

Ali vai ter música boa, comes e bebes, brincadeiras, bingo beneficente, apresentação das crianças atendidas na instituição…

A entrada é gratuita e a festa vai acontecer dias 28 de maio, 4, 11, 18 e 25 de junho, das 10h às 21h.

A festa acontece no pátio do Instituto, à Avenida Itacira, 2801, no Planalto Paulista. Fica a uns 400m da estação São Judas do Metrô.

Arraiá de Moema

Outro festão será o Arraiá de Moema, dias 03 e 04 de junho (sábado e domingo) a partir das 10h na Praça Nossa Senhora Aparecida – ao lado do Metrô – estação Moema da Linha Lilás.

O local tem acessibilidade para cadeirantes, banheiros químicos, segurança, e bombeiros durante todo o evento. Na programação, apresentações artísticas de músicas e danças típicas, shows sertanejos e sanfoneiros, sorteios, “Rádio Caipira”, Correio Elegante, contação de histórias típicas e a verdadeira quadrilha junina com um típico casamento caipira! Tem ainda espaço kids para levar a família toda, com os infláveis que não podem faltar em festas de rua, e espaço pet, tendo até barraquinha de comida típica junina para os bichinhos.

Para essa quinta edição do Arraiá de Moema, já há confirmação de 70 barracas.

Será nos dias 03/06 (sábado) e 04/06 (domingo); Sábado das 10h às 22h e domingo das 10h às 20h, na Praça Nossa Senhora Aparecida de Moema – ao lado da estação Moema do Metrô

Arraiá da Vila

Outra festa bem aguardada é o Arraiá da Vila, que este ano vai acontecer dias 24 e 25 de junho, último fim de semana do mês, no Instituto Biológico, das 10h às 21h.

Ali também haverá brinquedões, comes e bebes, barracas diversas, música e apresentações. Mais detalhes serão anunciados em breve.

O Instituto fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.