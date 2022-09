Dzarm inaugurou sua primeira loja licenciada em São Paulo

São Paulo ganhou uma nova loja da DZARM, no Plaza Sul Shopping. Este é o quarto ponto de venda exclusivo da marca na cidade, uma novidade que também marca um novo modelo de expansão da rede via licenciamento, no principal mercado da moda brasileira.

A loja, localizada no bairro Jardim da Saúde, apresentará uma curadoria de produtos para todos os sexos, sem foco apenas no feminino, como é trabalhado nas demais lojas próprias na capital paulista.

Além disso, esta é a primeira loja licenciada a uma empreendedora, que assume o espaço como proprietária. A empresária Gabriela Gerbi Abad, que há nove anos está à frente da Gerbella – loja localizada próxima ao Plaza Sul – foi convidada pela marca a assumir este novo desafio, devido à sua performance de vendas e gestão de um dos pontos de venda da DZARM no modelo multimarcas durante 6 anos.

“Eu recebi o convite com muito entusiasmo, me senti realmente honrada com a oportunidade de ampliar meus negócios no ramo da moda com uma marca que gosto tanto. A DZARM já tem uma capilaridade bastante eficiente no varejo nacional por meio das lojas multimarcas, como a minha, e no e-commerce. Contudo, acredito que os pontos de venda exclusivos são importantes para que a marca possa oferecer uma experiência diferenciada e que fortaleça a jornada de compra phygital, que já é uma tradição na rede”, celebra Gabriela.

A proprietária da nova loja destaca como a marca tem inovado e se reinventado neste momento de crescimento. “A DZARM é uma empresa que assumiu com seriedade o propósito de deixar um legado positivo no mercado de varejo. Neste Dia dos Namorados, por exemplo, lançou uma coleção sem gênero e tem em seus valores o respeito às diferenças, sejam elas de gênero, raça, religião, o que tem tudo a ver com a proposta do novo espaço”.

“Além disso, em comemoração ao Dia Mundial da Água a novidade foi a coleção Eco2 Denim com looks jeans que usam 98% menos água e emite 34% menos CO2 em sua produção. O dinamismo e inovação da marca não só me atraem como fazem meus olhos brilharem. Acredito muito em seus valores e propósitos e estou muito feliz em inaugurar a primeira loja não-própria da marca na região do bairro que nasci e cresci”, finaliza.

Sobre a DZARM

A Dzarm acredita na moda que cabe na vida das pessoas e no estilo que permite a expressão pessoal, sem esforço. Há 24 anos faz parte da Cia Hering, levando suas peças versáteis e atemporais para todo o Brasil, oferecendo uma jornada de compra phygital – está presente em mais de 2000 multimarcas, licenciadas e no universo digital. Com foco na alta qualidade, design e preço, a Dzarm se empenha em deixar um legado positivo no mundo, com coleções cada vez mais sustentáveis. Para mais informações, acesse https://www.dzarm.com.br/

Sobre a DZARM Plaza Sul

Inaugurada em julho de 2022 pelos empresários Gabriela Gerbi Abad e Evandro Abad, a loja é a primeira de São Paulo a trabalhar com peças para todos os gêneros. Com coleções que vão a partir do número 34, a Dzarm Plaza Sul atrai a todos os visitantes e turistas que frequentam o shopping com o seu estilo moderno, inovador, despojado e contemporâneo. Para saber mais, siga a marca em suas redes oficiais @dzarmplazasul no Instagram e Facebook.

Endereço Plaza Sul Shopping: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde, São Paulo/SP