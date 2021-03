Dúvidas sobre Fase Emergencial permanecem

A partir de segunda-feira, 15 de março, começa a valer a Fase Emergencial no Estado de São Paulo. Com recorde de óbitos em períodos de 24 horas, média de três mortes por minuto, o Estado entra na nova etapa para tentar conter o avanço da pandemia, já que a recém implantada Fase Vermelha não resultou em redução da movimentação de público, ao menos na capital.

E nesse cenário, consumidores e comerciantes continuam em dúvida sobre o que será ou não permitido na nova fase. O Jornal São Paulo Zona Sul procurou a Prefeitura para eliminar algumas dúvidas, mas a informação é que as determinações são as estabelecidas pelo Estado.

O Estado, por sua vez, enviou as explicações abaixo, mas que não eliminam todas as dúvidas. No ano passado, durante a Fase Vermelha, a Prefeitura publicou decreto com detalhamento das proibições, em cada atividade. Dessa vez, isso não aconteceu.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, as Prefeituras podem determinar proibições extras, ou seja, ainda mais rígidas do que as estabelecidas pelo Governo do Estado. Quando isso não ocorre, valem as definições do Estado.

Assim, algumas confusões acontecem. Por exemplo: no ano passado, durante a Fase Vermelha no município, o serviço de Banho e Tosa em Pet Shops estava proibido – apenas a venda de produtos animais e clínica veterinária eram autorizados. Agora, pet shops estão liberadas pelo estado, e não há, oficialmente, proibição ao Banho e Tosa.

Outro exemplo são as perfumarias. Na semana passada, por toda região, perfumarias de grandes redes ou mesmo pequenas perfumarias de bairro não só estavam abertas como atendiam ao público internamente. Isso porque esse serviço estava na lista de exceções estabelecidas pela Prefeitura em 2020. Mas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado diz que a atividade não está autorizada – apenas farmácias podem abrir.

Lojas de utilidades doméstica e óticas também não podem abrir. Clínicas de estética e podologia também não.

Quanto ao delivery de produtos – sejam restaurantes ou lojas em geral – é possível por 24h. O drive thru, só entre 5h e 20h, mas só para restaurantes ou lojas com entrada para esse tipo de entrega. Isso, na verdade, ainda gera dúvidas já que muitos restaurantes estão planejando levar a comida até carro de clientes que estacionem externamente…

Confira abaixo as demais explicações do Governo: