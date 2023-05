Doses de reforço contra Covid são essenciais, alerta Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça a necessidade de se tomar as doses de reforço contra a Covid-19, uma vez que elas possuem enorme importância dentro do esquema vacinal, na medida em que aumentam a imunidade ao longo do tempo, além de contribuírem com a proteção ao organismo para defesa em relação às diferentes variantes do coronavírus. No último dia 1º de maio, a cidade de São Paulo teve o primeiro caso confirmado da variante XBB.1.16, também conhecida como arcturos, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de interesse.

Como parte desta classificação, a OMS realiza o monitoramento da XBB.1.16, que até o momento não apresentou maior gravidade ou aumento no número de casos na cidade. Entre os principais sintomas da variante relatados estão: irritação nos olhos (com sintomas parecidos aos da conjuntivite), tosse seca e episódios febris.

No dia 27 de fevereiro, a SMS iniciou a vacinação com a Pfizer bivalente, que protege contra o vírus original da Covid-19, e contra a variante ômicron. O imunizante é recomendado tanto para quem completou o esquema básico de vacinação quanto quem já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

Vale reforçar que a Pfizer bivalente está disponível atualmente para toda a população acima de 18 anos de idade, maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua. Até o momento já foram aplicadas 1.532.475 doses do imunizante.

A SMS alerta ainda sobre a importância de que o grupo prioritário elegível, especialmente os idosos, procurem as unidades para receber a vacina contra a Covid-19 a fim de prevenir as formas graves da doença.

Esquema vacinal

A primeira dose do esquema vacinal contra a Covid-19 é aplicada a partir da faixa etária entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias. Para este público, o esquema vacinal com a Pfizer Baby é realizado em três doses, sendo a segunda dose quatro semanas (28 dias) após a primeira, e a terceira dose oito semanas (56 dias) após a segunda. Vale lembrar que a vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para o público infantil, segundo o Ministério da Saúde.

Já a primeira dose de reforço (1ªDR) está disponível para crianças de 3 e 4 anos que concluíram o esquema básico com o imunizante Coronavac e tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Para crianças de 5 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, a dose de reforço está liberada para todos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses.

A dose de reforço (DR) com a Pfizer Bivalente pode ser tomada por toda a população acima de 18 anos de idade, que recebeu a última dose de vacina covid-19 há pelo menos 4 meses.

As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis das 7h às 19h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados e feriados, no mesmo horário.