Dorinateca tem clássicos acessíveis grátis na internet

Localizada na Vila Clementino, a Fundação Dorina Nowill surgiu há 70 mais anos como a Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Hoje, a instituição atende deficientes visuais em vários trabalhos profissionalizantes, educativos e de consultoria para implementação de acessibilidade, mas continua editando audiolivros e livros em braille distribuídos para todo país.

Agora, em tempos de pandemia e crianças fora da escola, a instituição sugere aos pais e mães de crianças com deficiência visual para que acessem a Dorinateca, uma biblioteca virtual gratuita, que conta com vários clássicos da literatura infantil e que representam uma ótima opção de entretenimento para os pequenos. O site dispõe de um vasto acervo com opções de livros acessíveis nos formatos falado, digital acessível e braille para impressão.

“Entre os diversos gêneros que temos disponíveis, estão os clássicos que toda criança gosta. Desde contos de fada, como da Branca de Neve até aventuras como as de Robin Hood, que sempre estiveram no imaginário infantil e são atemporais”, explica Kely Magalhães, gerente de Serviços de Apoio à Inclusão da Fundação Dorina.

A gestora também reforça a importância do acesso aos formatos acessíveis de leitura para as crianças cegas e com baixa visão. “Ler proporciona condições de acesso à formação educacional e cultural, além de ampliar as possibilidades de trilhar um futuro mais independente, de maneira autônoma e plenamente cidadã”, afirma.

A Fundação Dorina já distribuiu 3.000 unidades da Coleção Clássicos para diversas escolas e bibliotecas do país, beneficiando pelo menos 30.000 crianças.

Entre os títulos disponíveis, há Bela Adormecida, de Simone Bibian; Branca de Neve, de Jacira Fagundes; Chapeuzinho Vermelho, de André Luiz P. Alves; Cinderela, de Anna Claudia Ramos; João e Maria, de Roberto de Carvalho; Os três porquinhos, da Editora Globo; Peter Pan, de Julio Lira; Pinóquio, de Viviane Brasil e Mary Aparecida Marques; Rapunzel, de Regina Drummond; Robin Hood, de Maurício Veneza

A Fundação fica na Rua Doutor Diogo de Faria, 558 • Vila Clementino

Fone: (11) 5087-0999

Site: fundacaodorina.org.br

Biblioteca virtual: dorinateca.org.br