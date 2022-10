Domingo a passagem é grátis para ir votar

O prefeito Ricardo Nunes anunciou a gratuidade no transporte por ônibus na cidade de São Paulo, no próximo domingo, 30/10, dia do segundo turno das eleições. A decisão foi tomada em reunião com secretários municipais, e comunicada, em seguida, aos representantes da sociedade civil, que apresentaram o pleito oficialmente à Prefeitura.

“Estou convicto de que na Cidade de São Paulo não é o transporte que influencia a abstenção, mas como líder de uma gestão que ouve a sociedade, decidi tomar essa medida como sinalização da Prefeitura para fortalecer a democracia e facilitar o deslocamento dos eleitores”, afirmou o prefeito.

“Analisamos as estatísticas do primeiro turno e ficou claro que o transporte não foi um impedimento para que a população exercesse seu direito ao voto, mesmo porque, as maiores abstenções foram nas regiões centrais da cidade, por motivos diversos. Mesmo assim, vamos oferecer a gratuidade no segundo turno para incentivar a todos que compareçam às urnas, fortalecendo a democracia e dando a esta data sua devida importância”, completou Nunes.

Além da gratuidade, a Prefeitura manterá o acréscimo de 2 mil ônibus à frota que normalmente circula aos domingos, como ocorreu no primeiro turno. A gratuidade valerá das 6h às 20h para todos os passageiros.

No domingo de eleições, o transporte será gratuito em qualquer linha para todas as pessoas no horário estabelecido – das 6h às 20h. O passageiros poderão embarcar pela porta traseira ou dianteira sem ter de passar pela catraca.

A medida adotada em São Paulo vai tem aparo na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que recentemente autorizou as prefeituras de todo o país a adotarem a gratuidade dos ônibus no dia das eleições, de forma a garantir que os eleitores tenham condições de votar.

Metrô

O Governo de São Paulo também informou que não haverá cobrança de passagem no Metrô, CPTM, EMTU e ônibus intermunicipais de todo o estado no domingo (30), dia das eleições. A medida vale a partir das 6h até às 20h para utilizar o Metrô, CPTM e EMTU. Já os ônibus intermunicipais (Viação Cometa, Piracicabana, Fênix, Santa Cruz, Ultra etc) terão isenção durante as 24h de domingo (30). As balsas seguirão com as cobranças de tarifa normalmente.

A votação

O segundo turno está se aproximando e o eleitorado deve se preparar para a votação. No próximo dia 30, estarão em disputa dois cargos, que serão apresentados na tela da urna eletrônica na seguinte ordem: governador e presidente da República.

As eleitoras e os eleitores devem comparecer ao seu local de votação das 8h às 17h, levando um documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta dos dados biométricos na Justiça Eleitoral.

A identificação permanecerá híbrida, ou seja, as pessoas que coletaram a biometria serão reconhecidas pelas digitais após a apresentação do documento, sendo dispensada a assinatura no caderno de votação. Já aquelas que não possuem a biometria serão identificadas apenas pelo documento com foto e assinarão o caderno de votação.

Os eleitores e eleitoras que tiveram sua biometria importada do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e não compareceram para votar no primeiro turno poderão ter seus dados validados no segundo turno. Quem não conseguiu validar a biometria no primeiro turno também vai poder tentar de novo. Serão feitas novamente quatro tentativas, da mesma forma que no primeiro turno.

No primeiro turno, cerca de 90% dos eleitores de São Paulo cuja biometria havia sido fornecida à Justiça Eleitoral pelo Denatran conseguiram votar usando a impressão digital. No estado de São Paulo, 4.295.457 eleitores e eleitoras tiveram seus dados fornecidos à Justiça Eleitoral pelo Denatran. Desse total, compareceram 3.159.563, e 2.789.156 tiveram os seus dados validados. Aqueles que não compareceram para votar ou que não conseguiram validar a biometria no primeiro turno terão a oportunidade de confirmar os dados biométricos no segundo turno.

A expectativa é que a votação seja mais rápida no segundo turno considerando que são apenas dois cargos em disputa. Também contribui o fato de os eleitores já conhecerem sua seção eleitoral e os mesários estarem repetindo o processo feito no primeiro turno. Mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar em São Paulo, distribuídos em 10.769 locais de votação. Esse número representa pouco mais de 22% do eleitorado nacional. Serão utilizadas 101.073 urnas eletrônicas, cada seção eleitoral correspondendo a uma urna. Os eleitores do estado que deixaram de votar no primeiro turno foram 7,5 milhões, o que equivale a 21,61% de abstenção, percentual próximo da média histórica.