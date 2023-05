Dois shopping centers ao lado de Congonhas?

O Aeroporto de Congonhas passa por grandes transformações, com aumento do tráfego aéreo, reforma das pistas e implantação de normas internacionais de segurança, modernização da área interna e comercial. Essas mudanças, como vem mostrando o jornal SP Zona Sul em uma série de reportagens, não mexe apenas com a vida de passageiros e pessoas que trabalham no aeroporto, mas também com a vizinhança.

Dois grandes projetos comerciais futuros podem trazer mais trânsito e movimentação, porém também mais empregos e opções de compra na região.

Ambos, entretanto, estão atrasados ou “empacados”: um shopping do grupo Iguatemi no terreno da Cruz Vermelha e um Megacenter que prevê investimento de 1,2 bilhão de reais na área onde ficavam os hangares da antiga e falida VASP (Viação Aérea São Paulo).

Megacenter Leroy Merlin

Os antigos hangares da VASP ficaram abandonados por muitos anos, até mesmo com carcaças de antigas aeronaves até que, em 2017, a Infraero abriu processo para conceder a área à iniciativa privada.

A licitação foi vencida pela empresa Leroy Merlin, que já conta com outras lojas de grande porte espalhadas em diferentes bairros da cidade, no ramo de produtos de construção, decoração e reforma.

Mas, até agora as obras sequer começaram. O jornal São Paulo Zona Sul já havia questionado a Infraero sobre o atraso há quatro anos, em 2019. Na época, a Infraero explicou que o cronograma de implantação apresentado pela empresa Megahouses Empreendimento Imobiliário SPE S/A (Leroy Merlin e Creative) sofreu alterações devido à etapa de aprovações dos projetos junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas que estaria concluído em 34 meses. Isso também não ocorreu e agora uma explicação similar, sobre atrasos burocráticos, nos foi enviada.

Procurada, a Leroy enviou nota por meio de sua assessoria de imprensa:

“A Megahouses, grupo responsável pelo espaço, esclarece que iniciou a primeira etapa das obras referente ao Megacenter, em Congonhas, após processo de licitação ocorrido no final de 2017, cujo objeto é de exploração comercial da área, que no passado abrigou hangares de uma companhia aérea. Após as obras de demolição, já em fase final, se iniciarão as etapas de edificação, materializando, ao final, um complexo de lojas e, entre elas, está uma unidade da Leroy Merlin.”

Como se pode perceber, a intenção não é construir somente uma loja de materiais de construção e sim um amplo conjunto comercial, com várias lojas. No dia seguinte ao comunicado da empresa, o jornal O Estado de São Paulo publicou matéria confirmando que um megaempreendimento comercial deve ser implantado ali e que já está em andamento a captação de R$ 1,2 bilhão.

A Megahouses – Leroy não forneceu mais detalhes sobre o projeto, mas um estudo de impacto ambiental oficial da Prefeitura aponta que terá quatro subsolos, térreo e mais três pisos, outros três intermediários e uma cobertura, num total de área construída que supera meio milhão de metros quadrados.

Terá cerca de 260 lojas, sendo 65% compostas por megalojas e âncoras e de 35% de lojas satélites e serviços. Será ancorado por uma Loja da Leroy Merlin, com ~ 13.000 m2, um conjunto com oito salas de cinema com 3.800 m2, Coworking com ~ 5.700 m2; lojas de Vestuário & Moda; loja para Pet’s; lojas de Eletroeletrônicos, além de espaços para supermercado, restaurantes e outros serviços.

O Estudo de Impacto Ambiental considerou que o empreendimento tem condições de ser implantado no local.

Iguatemi

Várias discussões em diferentes instâncias municipais também têm se arrastado ao longo dos anos por conta de um projeto do grupo de shopping centers Iguatemi, que pretendia construir um Shopping Center junto à sede da Cruz Vermelha.

Ali, entretanto, a situação é mais complexa e não depende apenas de investimentos. O bairro atrás da Cruz Vermelha, o Planalto Paulista, é de uso exclusivamente residencial e com restrições de área construtiva. A comunidade se mobilizou de forma contrária ao projeto e até um projeto de lei municipal chegou a ser apresentado para que no local fosse, na verdade, montado um parque.

Há também restrições históricas e legais. A cessão daquela imensa área foi feita há mais de um século por uma proprietária à Cruz Vermelha, sob a condição de que se mantivesse ali apenas uma obra assistencial.

A Cruz Vermelha pretende manter um hospital em funcionamento em parte da área, mas alega que a concessão do espaço ao Grupo Iguatemi traria equilíbrio às finanças. O projeto arquitetônico chegou a ser desenvolvido, mas por enquanto não houve avanços. Também de 2017, o projeto prevê um shopping de quatro andares que manteria parcela do terreno permeável, ou seja, ajardinada .

Um estudo de impacto ambiental apresentado em dezembro de 2021 em audiência pública trazia como conclusão baixo impacto desse empreendimento no trânsito vizinho.

Em ambos os projetos, especula-se que o objetivo seria trazer mais oportunidades de consumo aos passageiros que usam Congonhas, já que o centro de compras mais próximo, o Shopping Ibirapuera, está no lado oposto do corredor norte sul e a uma distância de quatro quilômetros do aeroporto.