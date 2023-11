Dois festivais destacam gastronomia

Dois eventos reúnem gastronomia, arte e cultura nos próximos dias pela região. Um deles é o 2º Festival Criativo no Parque do Ibirapuera, que acontece será neste final de semana, 25 e 26 de novembro, no Pacubra, localizado no Portão 10 do Parque Ibirapuera. O outro é o Festival de Ceviche, na Avenida Paulista.

Festival Criativo

Voltado para todas as idades, com entrada e atrações grátis e pet friendly, o evento promovido pela Fair&Sale, Feira das Ideias e Mixtura Criativa contará com expositores de marcas autorais dos mais diversos segmentos como moda, artes, kids, jardinagem, decoração e autocuidado, além de atrações como oficinas e shows grátis e espaços kids e para pets. O evento, que precisou ser adiado devido às previsões de chuvas do último final de semana, tem como finalidade promover a economia criativa e proporcionar bons momentos para toda a família.

O Pacubra (Pavilhão das Culturas Brasileiras) está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo , no Portão 10 do Parque Ibirapuera. Os horários do Festival Criativo serão das 11h às 19h no sábado e das 10h às 18h no domingo.

Mais informações e programação completa estarão disponíveis em www.instagram.com/festival.criativo/

Ceviche

O Festival de Ceviche, realizado pela Art Shine, acontece no Club Homs – Av Paulista, com cinco chefs convidados de gastronomia peruana, integrando a praça de alimentação do Mercado Místico, que acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro, sábado e domingo, com entrada gratuita.

Além do tradicional ceviche, tem opção de chauffa de carne ou frango, causas, lomo saltado, tallarin saltado de carne, arroz com mariscos, entre outros. E, para se refrescar, a chicha morada, bebida feita com milho roxo do Peru, a Inca Cola, Cusqueña. Aos que não dispensam uma boa sobremesa, poderão encontrar os deliciosos alfajores de doce de leite.

O Festival de Ceviche une a gastronomia à cultura, no qual o visitante poderá aproveitar o Mercado Místico, o maior evento do segmento esotérico, com muitas danças, palestras, vivências, workshops e outras atividades gratuitas.

O Festival de Ceviche e o Mercado Místico promovidos pela Art Shine serão nos dias 2 e 3 de Dezembro, no Club Homs – Av. Paulista, 735, a 200 metros do Metrô Brigadeiro. Mais informações nas redes sociais oficiais: @artshineeventos e @mercadomistico no Instagram e Facebook.